Жителей и гостей столицы Камчатки приглашают посетить фотовыставку

07.02.2017 15:56:28 (GMT+12)

Жителей и гостей краевой столицы приглашают посетить выставку фотографий «Счастье рядом». В министерстве культуры Камчатского края рассказали, что экспозиция представлена молодым автором Александрой Ветошкиной.



«Автор экспозиции – детский и семейный фотограф. Профессионально фотографией она занимается с 2010 года, детской фотографией серьезно увлеклась в 2011 году. В июне 2014 совместно с Кроноцким заповедником Александра стала участницей социального проекта “Сохраняем детство”. В сентябре этого же года делала фото для известного проекта «Дети ждут родителей». Постоянно совершенствует свои навыки, к примеру, прошла мастер-класс по семейной фотосьемке от международной организации детских и семейных фотографов в Москве и специализированные курсы по фотосьемке новорожденных от Натальи Игнатовой, студия “My newborn Beauty”, США », - рассказали в министерстве.



Героями новой выставки Александры Ветошкиной также стали обычные дети и их родители. Познакомиться с работами автора можно в Камчатской краевой библиотеке имени С.П. Крашенинникова. Экспозиция продолжит свою работу до 15 марта.



Телефон для справок: (4152) 25-23-55. Вход свободный.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.