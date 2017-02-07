Верните деньги в кассу

07.02.2017 15:54:15 (GMT+12)

Прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края на основании поступившего сообщения проверила соблюдение законодательства

о муниципальной службе в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района.



Установлено, что глава поселения в сентябре 2016 года уволен с должности с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск,

а также единовременного поощрения в размере трех месячных фондов оплаты труда. Последняя из указанных выплат произведена

на основании Положения «О муниципальных должностях в Запорожском сельском поселении».



Вместе с тем при проверке данного муниципального акта установлено, что на момент выплаты оно не соответствовало действующему законодательству.

Таким образом, поощрение в размере 317 тысяч рублей бывший глава получил необоснованно.



В ноябре прошлого года прокуратура опротестовала незаконное Положение, протест был удовлетворен и незаконные нормы приведены в соответствие

с федеральным и краевым законодательством.

Однако бывший руководитель муниципального образования отказался добровольно возвращать деньги в местный бюджет.

В связи этим в декабре прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с него суммы неосновательного обогащения в указанном размере.



Усть-Большерецкий районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования прокурора в полном объеме,

взыскав с бывшего главы в бюджет Запорожского сельского поселения 317 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.



Для справки: село Запорожье входит в состав Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края,

расположено на юге полуострова Камчатка на берегу Охотского моря и правом берегу реки Озерная. Численность населения около 600 человек.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению



