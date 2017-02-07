Верните деньги в кассу

07.02.2017 15:54:15 (GMT+12)

Прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края на основании поступившего сообщения проверила соблюдение законодательства
о муниципальной службе в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района.

Установлено, что глава поселения в сентябре 2016 года уволен с должности с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск,
а также единовременного поощрения в размере трех месячных фондов оплаты труда. Последняя из указанных выплат произведена
на основании Положения «О муниципальных должностях в Запорожском сельском поселении».

Вместе с тем при проверке данного муниципального акта установлено, что на момент выплаты оно не соответствовало действующему законодательству.
Таким  образом, поощрение в размере 317 тысяч рублей бывший глава получил необоснованно.

В ноябре прошлого года прокуратура опротестовала незаконное Положение, протест был удовлетворен и незаконные нормы приведены в соответствие
с федеральным и краевым законодательством.
Однако бывший руководитель муниципального образования отказался добровольно возвращать деньги в местный бюджет.
В связи этим в декабре прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с него суммы неосновательного обогащения в указанном размере.

Усть-Большерецкий районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования прокурора в полном объеме,
взыскав с бывшего главы в бюджет Запорожского сельского поселения 317 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Для справки: село Запорожье входит в состав Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края,
расположено на юге полуострова Камчатка на берегу Охотского моря и правом берегу реки Озерная. Численность населения около 600 человек.


Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению                                

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