Верните деньги в кассу

07.02.2017 15:54:15 (GMT+12)
Прокуратура Усть-Большерецкого района Камчатского края на основании поступившего сообщения проверила соблюдение законодательства
о муниципальной службе в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района.
Установлено, что глава поселения в сентябре 2016 года уволен с должности с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск,
а также единовременного поощрения в размере трех месячных фондов оплаты труда. Последняя из указанных выплат произведена
на основании Положения «О муниципальных должностях в Запорожском сельском поселении».
Вместе с тем при проверке данного муниципального акта установлено, что на момент выплаты оно не соответствовало действующему законодательству.
Таким образом, поощрение в размере 317 тысяч рублей бывший глава получил необоснованно.
В ноябре прошлого года прокуратура опротестовала незаконное Положение, протест был удовлетворен и незаконные нормы приведены в соответствие
с федеральным и краевым законодательством.
Однако бывший руководитель муниципального образования отказался добровольно возвращать деньги в местный бюджет.
В связи этим в декабре прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с него суммы неосновательного обогащения в указанном размере.
Усть-Большерецкий районный суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования прокурора в полном объеме,
взыскав с бывшего главы в бюджет Запорожского сельского поселения 317 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.
Для справки: село Запорожье входит в состав Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края,
расположено на юге полуострова Камчатка на берегу Охотского моря и правом берегу реки Озерная. Численность населения около 600 человек.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению
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