Очередное дежурство Мобильной бригады Комплексного центра социального обслуживания населения пройдет в районе 6 км

07.02.2017 15:44:32 (GMT+12)
Продолжается работа «Мобильной бригады» Комплексного центра социального обслуживания населения, специалисты которой оказывают безвозмездную консультативную помощь населению в разных районах краевого центра. 8 и 15 февраля Мобильная бригада будет дежурить на территории бесплатной автостоянки на 6 км (возле фонтана). С 10 до 16 часов специалисты по социальной работе ответят на вопросы по организации социального обслуживания, дадут консультации по услугам, которые оказывает отделение срочного социального обслуживания. Юрист даст разъяснения по тем или иным правовым вопросам.
За дополнительной информацией об услугах Мобильной бригады желающие могут обратиться к специалистам отделения срочного социального обслуживания по телефону: 23-28-89.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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