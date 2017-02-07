Поделки от участников благотворительной акции «Белый цветок доброты» будут принимать до конца недели

07.02.2017 15:44:31 (GMT+12)
Готовые работы от неравнодушных горожан и трудовых коллективов – белые цветы, будут принимать в Управлении культуры, спорта и социального развития до 10 февраля. Заявки на участие принимаются от физических лиц и трудовых коллективов по адресу: ул. Ленинская 12, каб. 246. В дальнейшем, белые цветы, сделанные руками земляков, можно будет приобрести у распространителей и волонтеров. Все вырученные денежные средства будут направлены в «Российский детский фонд» и распределены среди семей с тяжелобольными детьми.
Второй конкурсный этап акции – «Белый цветок доброты - детям» стартует 3 марта. На конкурс будут принимать художественные фотографии, на которых изображен белый цветок, сюжетно фото должно быть связано с темой детства.
Напомним, муниципальный этап благотворительной акции «Белый цветок доброты» стартовал в Петропавловске 10 января. В ходе акции пройдут два конкурса: поделок «Белый цветок» и фотографий «Белый цветок доброты - детям». Главной целью акции является возрождение нравственных и духовных ценностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения и организация сбора денежных средств для медико-социальной поддержки детей с тяжелыми заболеваниями.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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