Определены победители чемпионата и первенства Петропавловска по зимним дисциплинам ездового спорта

07.02.2017 15:44:30 (GMT+12)

Определены победители чемпионата и первенства Петропавловска по зимним дисциплинам ездового спорта

В минувшую субботу, 4 февраля, в Петропавловске состоялся открытый командный чемпионат и первенство города по зимним дисциплинам ездового спорта. Соревнования проходили на лыжной базе «Лесная», в них приняли участие около 100 спортсменов.

Главными участниками эстафет стали четвероногие питомцы спортсменов, принимавшие непосредственное участие в дисциплинах упряжки и скиджоринг.

По итогам заездов призовые места распределись следующим образом:

В дисциплине скиджоринг-эстафета первое место заняли Арсен Гончарук и Ренат Сулейманов, на втором месте Сергей Сизов и Кирилл Люлин, третье место разделили Иван Климов и Артем Гордеев. В эстафете на упряжках первое место завоевали Наталья Орехова и Анна Семашкина, второе место у Марка и Кристины Кривогорнициных, третье место досталось Григорию Евстратову и Ксении Суслиной.

Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине были награждены кубками, медалями и грамотами.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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