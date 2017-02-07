Определены победители чемпионата и первенства Петропавловска по зимним дисциплинам ездового спорта

07.02.2017 15:44:30 (GMT+12)
В минувшую субботу, 4 февраля, в Петропавловске состоялся открытый командный чемпионат и первенство города по зимним дисциплинам ездового спорта. Соревнования проходили на лыжной базе «Лесная», в них приняли участие около 100 спортсменов.
Главными участниками эстафет стали четвероногие питомцы спортсменов, принимавшие непосредственное участие в дисциплинах упряжки и скиджоринг.
По итогам заездов призовые места распределись следующим образом:
В дисциплине скиджоринг-эстафета первое место заняли Арсен Гончарук и Ренат Сулейманов, на втором месте Сергей Сизов и Кирилл Люлин, третье место разделили Иван Климов и Артем Гордеев. В эстафете на упряжках первое место завоевали Наталья Орехова и Анна Семашкина, второе место у Марка и Кристины Кривогорнициных, третье место досталось Григорию Евстратову и Ксении Суслиной.
Победители и призеры соревнований в каждой дисциплине были награждены кубками, медалями и грамотами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+