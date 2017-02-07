Полиция разъясняет: Подростковая преступость

07.02.2017 15:47:30 (GMT+12)

Получив оперативную информации, сыщики раскрыли кражу сотового телефона стоимостью более 30 тысяч рублей. Телефон был похищен из комнаты мальчиков еще 7 января.

О случившемся родители 15-летнего подростка, в полицию не сообщили, так как надеялись, что сами сумеют выяснить, кто причастен к краже,

ведь четверых несовершеннолетних, проживавших вместе с их сыном, они знали лично.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции установили, что сотовый похитил, а затем продал за 15 тысяч рублей, друг потерпевшего.

Оперативники нашли похищенное имущество, которое в ближайшее время будет возвращено законным владельцам.



В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за тайное хищение чужого имущества («Кража» ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации).



О случившемся мы побеседовали с сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних УМВД России по Камчатскому краю майором полиции Викторией Зориной.



- В каком возрасте чаще всего подростки совершают преступления?

- Согласно статистике в общей массе преступлений, совершенных подростками, наибольшее количество приходится на возрастную категорию 16-17 лет. У нас в крае их число составляет около 70% от общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними.

-Можно ли назвать правильным поведение родителей, не заявивших в полицию о краже?

- Безусловно, нет! Взрослые, даже если они бояться обидеть подозрением друзей сына или их родителей, должны понимать, что уже с юных лет, человек должен знать, что за совершение противоправного деяния, придется нести ответственность. Кроме того, безнаказанность, нередко толкает подростка на свершение других преступлений, т.е. своим молчанием взрослые оказывают несовершеннолетнему медвежью услугу…



О того, какими мы воспитаем сегодняшних детей, зависит будущее страны. Каждый здравомыслящий человек хочет жить в правовом государстве, знать, что защищены права как его самого, так и его близких. Для этого нужно научить подростков, будущих взрослых, в первую очередь выполнять свои обязанности. Для начала не забывать об общечеловеческой составляющей гармоничной личности: уважай старших, помогай слабым, люби родителей, не предавай друзей, а потом уже объяснять подрастающему поколению, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения закона.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

