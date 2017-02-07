В Петропавловске стартовал прием заявок на участие в 7-м музыкальном фестивале «В ритме молодежи»

07.02.2017 15:44:29 (GMT+12)
Начался прием заявок на участие в ежегодном музыкальном фестивале «В ритме молодежи». В Петропавловске конкурс пройдет уже в 7 раз. К участию приглашаются как коллективы, так и сольные исполнители в возрасте от 14 до 30 лет. Организаторами приветствуется: игра на нестандартных музыкальных инструментах, творческий и оригинальный подход к подготовке выступления.
Заявку на участие в конкурсе можно подать в печатном виде в Дом дружбы (ост. Аллея Флота; ул. Ленинградская, 46; каб. 201 или по эл. адресу naychuk@list.ru), в Дом творчества «Юность» по адресу: ул. Океанская, 125; каб.13. Информацию о мероприятии можно посмотреть в группе ВКонтакте: https://vk.com/v_ritme_molodyoji.
Фестиваль «В ритме молодежи» состоится в апреле. Организаторы обещают, что в этом году для зрителей фестиваля будет подготовлено много интересных творческих номеров.
Не упусти свой шанс стать победителем седьмого музыкального фестиваля «В ритме молодежи». Организаторами конкурса выступают Управление культуры, спорта и социального развития, «РСМ-Камчатка», «Городской Совет старшеклассников г. Петропавловска-Камчатского», творческое объединение «Идея» и др.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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