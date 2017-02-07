На магистральных проездах Петропавловска идут работы по расчистке приемных колодцев ливневой канализации

07.02.2017 15:44:28 (GMT+12)

В Петропавловске установился нестабильный режим погоды: из-за влияния тихоокеанского циклона и антициклона над Чукоткой периодические снегопады и потепление сохранятся до выходных. В связи с этим, на магистральных дорогах краевого центра существует вероятность подтопления основных проездов. Для того чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций, специалисты МУП «Спецдорремстрой» ежедневно очищают металлические решетки ливневых канализаций от снежной шуги и мусора, скопившегося на дорогах за зиму.



Наиболее подвержены весеннему подтоплению следующие участки магистральных дорог - ул. Набережная (напротив стадиона «Спартак»), ул. Максутова, ул. Пограничная, на 8 км, в п. Сероглазка и микрорайоне Кирпичики, остановка «Стройматериалы».



В МУПе добавили, что ежедневно на механической расчистке ливневок задействовано несколько дорожных бригад и одна илососная машина. Подобная техника способна «обработать» несколько сотен метров ливневки в день при средней засоренности.



В Управлении дорожного хозяйства подчеркнули, что своевременная прочистка ливневки позволяет воде уходить с проезжей части, а также сохранять дороги в нормативном состоянии. Однако в Управлении также отметили, что отвод воды происходит постепенно - прочищенная ливневая канализация пропускает осадки в среднем в течение получаса. Когда осадки превышают норму, вода скапливается, и в этом случае необходимо больше времени, чтобы она ушла с улицы.



Отметим, что на магистральных проездах Петропавловска размещены порядка двух тысяч стоковых решёток, общая протяжённость ливневой канализации – более 80 км.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.