Держите "стволы" в чистоте и с документами

07.02.2017 15:43:58 (GMT+12)
Накануне в рамках операции «Оружие» в нескольких районах Камчатского края сотрудники правоохранительных органов изъяли два гладкоствольных и одно нарезное ружье.
Во всех случаях владельцы нарушали Привила хранения, в частности, забывали о сроках перерегистрации.
За нарушение административного законодательства в сфере оборота оружия, правоохранителями составлено в отношении владельцев оружия четыре административных протокола.
В полиции напоминают, чтобы не попасть в число нарушителей закона, необходимо соблюдать Правила хранения оружия и боеприпасов,
а также вовремя подавать документы на лицензирование и регистрацию оружия.
Не позднее, чем за месяц до окончания сроков действия лицензий и разрешений необходимо принять соответствующее решение:
продление, переоформление, продажа или утилизация оружия.
Напоминаем, что подать заявление о продлении разрешения, можно без очередей через портал «Госуслуги» www.gosuslugi.ru
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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