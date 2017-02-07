Держите "стволы" в чистоте и с документами

07.02.2017 15:43:58 (GMT+12)

Накануне в рамках операции «Оружие» в нескольких районах Камчатского края сотрудники правоохранительных органов изъяли два гладкоствольных и одно нарезное ружье.

Во всех случаях владельцы нарушали Привила хранения, в частности, забывали о сроках перерегистрации.



За нарушение административного законодательства в сфере оборота оружия, правоохранителями составлено в отношении владельцев оружия четыре административных протокола.

В полиции напоминают, чтобы не попасть в число нарушителей закона, необходимо соблюдать Правила хранения оружия и боеприпасов,

а также вовремя подавать документы на лицензирование и регистрацию оружия.



Не позднее, чем за месяц до окончания сроков действия лицензий и разрешений необходимо принять соответствующее решение:

продление, переоформление, продажа или утилизация оружия.

Напоминаем, что подать заявление о продлении разрешения, можно без очередей через портал «Госуслуги» www.gosuslugi.ru



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

