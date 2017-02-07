Учения в аэропорту

07.02.2017 14:39:18 (GMT+12)

8 февраля 2017 года оперативный штаб в Камчатском крае проводит плановые антитеррористические учения на территории АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».



С 8.00 до 15.00 на территории: от автомобильной стоянки по ул. Звездная до здания международного сектора АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», а также от дома № 8 по ул. Звездная до ООО «Петропавловск-Камчатского авиационного грузового терминала», ул. Звездная, 1 а, будет ограничено движение автотранспорта и граждан.



Оперативный штаб в Камчатском крае обращается с просьбой к населению с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением учений.



Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю.

