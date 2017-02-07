Траулер браконьеров задержан пограничниками

07.02.2017 14:39:11 (GMT+12)

26 января 2017 года, в Конвенционном районе по сохранению запасов анадромных видов в северной части Тихого океана, экипажем самолета ФСБ России было обнаружено судно без опознавательных знаков, не отображающееся в системе отраслевого мониторинга. На радиозапросы судно не отвечало. Экипаж самолета неоднократно пытался выйти на связь с судном, производил отстрел сигнальных ракет. Вскоре нарушитель застопорил ход.



Навстречу нарушителю было направлено пограничное патрульное судно «Аскольд Пынько» ПУ ФСБ России по восточному арктическому району. Но как только самолет отправился на аэродром, нарушитель сменил курс, и вновь попытался скрыться. Экипаж патрульного судна начал преследование. Через час после начала погони, судно-нарушитель ответило на радиозапрос, легло в дрейф и приняло на борт осмотровую группу.



В результате контрольно-проверочных мероприятий установлено, что судно имеет наименование «Вири́ле», порт приписки Ломе (республика Того). Экипаж состоит из 20 граждан России и Украины. Судно оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. В трюмах судна находится более 30 тонн живого синего краба. Документы, дающие право вести промысел в ИЭЗ РФ на судне отсутствуют.



Краб, после пересчёта и определения видового состава выпущен в естественную среду обитания. Судно доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для проведения разбирательства. По факту вскрытых нарушений в отношении капитана судна «Вириле» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 253 УК РФ. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Камчатской межрайонной природоохранной прокуратуры.



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Траулер «Virile» в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району попал несколько месяцев назад. Судно под флагом Тоголезской республики демонстрировало повадки типичного представителя когорты так называемых «летучих голландцев», промышляющих транспортировкой за рубеж валютоёмких биоресурсов, нелегально добытых в российской экономзоне.



Однако капитан траулера вёл себя очень аккуратно. Досконально анализировал каждый шаг, явно просчитывая вероятность столь не желаемой встречи с пограничниками. В отличие от коллег по цеху судов-подфлажников, которые в качестве охот угодий для ННН-промысла выбирают ближайшее к загранице охотоморье, «Virile» «не искал лёгких путей». Он отправился на север, в Берингово море. Построенный в Японии 37 лет назад тунцелов, несмотря на солидный возраст, справлялся с длительными переходами и мощными штормами, а объёмные топливные танки позволяли брать на борт горючего в расчёте на три месяца автономного плавания.



Перемещаясь преимущественно вдоль линии разграничения морских пространств России и США, не позиционируясь в отраслевой системе мониторинга, капитан траулера «Virile», по всей видимости, рассчитывал на абсолютную неуязвимость.

Казалось, всё шло как по маслу. В трюме, в чанах, оборудованных системой аэрации и подачи забортной воды, уже шевелил клешнями добытый краб. 30 тонн деликатеса сулили неплохой заработок.



Появление самолёта «Геркулес» береговой охраны США вывел капитана из равновесия. В спешном порядке «Virile» начал уходить из Берингова моря в конвенционный район Тихого океана, снова двигаясь вдоль линии разграничения морских пространств двух государств.



Тем временем информация, полученная от коллег из США, которые сообщили, что зафиксировали нахождение неизвестного судна в американской экономзоне, тщательно анализировалась в Пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району. Было принято решение проверить обнаруженный американцами пароход.



Как позже будет рассказывать капитан «Virile», самолёт Ан-72 авиации ФСБ России, прибывший в район нахождения судна, долго оставался незамеченным рыбаками. УКВ-станция из-за попадания воды во время недавнего шторма якобы вышла из строя, и издавала лишь хрипящие шумы, а сигнальные ракеты, выпускаемые самолётом исчезали в снежных зарядах. Тем не менее, маневры траулера «Virile», которые с воздуха наблюдали и фиксировали лётчики-чекисты, явно указывали на то, что рыбаки намеренно игнорируют требования выйти на связь и представиться. Судно, на мачте которого не наблюдалось никакого флага, то останавливалось, то двигалось с максимальной скоростью. В какой-то момент здравый смысл всё же восторжествовал. «Virile» лёг в дрейф и принял на борт осмотровую группу с подошедшего пограничного патрульного судна «Аскольд Пынько».



В ходе контрольно-проверочных мероприятий, которые проводились в соответствии с Конвенцией о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, на борту бывшего тунцелова обнаружился живой краб, документов на который у капитана не оказалось. Он пояснил, что перегрузил улов с судна «Opus» вне экономзоны России и планировал доставить его в один из китайских портов. С фактом перегруза сразу вышла неувязка. Члены экипажа, все как один, подтверждали название судна, с которого якобы приняли на борт живой краб, однако сильно путались в оценке времени самого процесса. Один рыбак сообщил, что на всё про всё ушло 10 минут, другой рассказал, что перегруз длился четыре часа, а третий утверждал, что трудились аж двое суток.



Капитану предложили последовать в порт Петропавловск-Камчатский для дальнейших процессуальных действий, на что он благоразумно согласился. На данный момент в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.17 (нарушение правил, регламентирующих рыболовство), а также уголовное дело по ч.2 ст. 253 УК РФ (нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне).



Итогом контрольно-проверочных мероприятий стало принятое пограничниками решение о выпуске краба в среду обитания. 30 тонн морских биоресурсов члены экипажа под контролем инспектора несколько часов извлекали из трюма и после пересчёта по желобу отправляли в море. По данным науки после подобной манипуляции в лучшем случае выживает половина особей гидробионта.

В процессе выпуска удалось выяснить ещё одну немаловажную деталь – в чанах с крабом находились и иные представители донной фауны, водоросли, фрагменты морского грунта, то, что могло попасть на борт как раз в момент промысла в качестве содержимого ловушек, но никак не перегруза. Между тем факт добычи капитан категорически отрицал.



Разбирательство продолжается, но уже сегодня можно озвучить данные, которые позволяют охарактеризовать, как капитана, так и судовладельца «Virile».



Наверняка читателю будет интересно узнать, некоторые подробности рыбацкой биографии гражданина Григория Гвоздёва, являющегося, согласно судовой роли, капитаном вышеуказанного траулера. В мае прошлого года рыболовное «судно-призрак» «Seven» под флагом Того, предположительно под его руководством доставило в китайский порт Далянь 90 тонн синего краба. Правда, грузополучатель был крайне разочарован качеством продукта. Морского перехода членистоногие не выдержали и вместо рыбного рынка отправились на свалку. А «Seven» вышел в очередной рейс, в ходе которого за нарушение правил рыболовства его и задержали сахалинские пограничники. Гвоздёва привлекли к административной ответственности, в том числе и за неповиновение законному требованию должностного лица. Назначенный штраф он заплатил. Судно же по сей день находится под арестом в сахалинском порту.



Стоит отметить, что житель Севастополя Григорий Гвоздёв, имеющий двойное гражданство России и Украины, до этого успел побывать и в морских передрягах. В 2013 году он находился на борту камбоджийского краболовного судна «Тайган», сгоревшего у причала в порту Вакканай. Шесть рыбаков погибли, трое, в том числе и Гвоздёв с ожогами попали в больницу. Власти Японии, тогда заявили в СМИ, что моряки, которые пребывали на судне, занимались браконьерством.



Между тем, Гвоздёвым список лиц, хорошо известных пограничникам, в составе экипажа «Virile» не ограничивается. Ничему не научил печальный опыт гражданина Устинова. В мае-июне 2012 года он, являясь капитаном судна «Sea dream», незаконно добыл более 64 тысяч особей краба-стригуна опилио, общим весом свыше 41 тонны. Судно задержали сахалинские пограничники. В марте 2013 года в отношении Устинова, признавшего вину и частично выплатившему причинённый ущерб, состоялся приговор. В качестве наказания осуждённому был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Кроме того суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с капитана ущерба, причинённого государству в размере 18 миллионов рублей, которые до сих пор не выплачены.

Побывал на скамье подсудимых и ещё один член экипажа судна «Virile» – некто Жингель. В июне 2010 года он являлся капитаном браконьерского судна «Флинт». Камчатские пограничники, остановив траулер для досмотра, обнаружили в чанах с забортной водой более 47 тысяч особей краба. За незаконную добычу водных биоресурсов, незаконное пересечение Государственной границы и контрабанду капитана приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.



Было бы наивно полагать, что вышеуказанные граждане случайно оказались в одном экипаже и не догадывались, чем может обернуться предстоящий рейс. Капитаны-нарушители – отдельная каста на рыболовном флоте. У некоторых судовладельцев, коим, по всей видимости, выступает и фрактователь «Virile», они пользуются особой популярностью. Уголовное прошлое и криминальное будущее даже приветствуется. Считается, что браконьеру-рецидивисту нечего терять. Во время задержания он будет уходить от преследования, избавляться от улова, рисковать жизнью членов экипажа, а на суде всю вину возьмёт на себя.



Явно имели представление об особенностях предстоящей рыбалки, устраиваясь на пароход с сомнительной репутацией, и другие члены команды – граждане России и Украины. Но желание получить много, быстро, пусть и не честно, оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Пословица «пан или пропал» отражает суть системы работы «летучих голландцев» с максимальной точностью. «Пропасть» можно, как в переносном смысле, например, надолго оказавшись в порту под арестом, так и в буквальном. Трагедии, жертвами которых, становятся экипажи судов-подфлажников, в дальневосточных морях, не редкость. Случись экстремальная ситуация, нет никаких гарантий, что экипаж «Virile», не повторил бы печальную судьбу рыбаков исчезнувшей год назад шхуны «Адекс», оказавшихся для судовладельца, который даже не заявил о пропаже судна, расходным материалом.



Кстати, ЧП на борту «Virile» тоже имело место быть. Один из членов команды получил серьёзную травму головы. Помощь потерявшему сознание рыбаку, зашивая рану и приводя больного в чувство, оказывал фельдшер с пограничного сторожевого корабля. Человека с медподготовкой в составе рыбацкого экипажа не нашлось. Чем закончилась бы подобная ситуация, случись она в море, страшно даже предположить.



Ни страховка, ни социальные гарантии для рыбаков с подфлажников и их семей не предусмотрены, зато существует система штрафных санкций. Капитан Гвоздёв, в частности, посетовал, что из-за пограничников теперь «попал на очень большие деньги». Что ж, на пиратских судах и порядки царят пиратские. Об этом следовало бы помнить всем, кто надеется заработать, нанимаясь на «летучие голландцы».



Не стоит забывать и о том, что суда под удобными флагами наносят вред не только природе, но российскому рыбному бизнесу, а значит и экономической безопасности страны. В частности, поставки нелегально добытых морских биоресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона влияют на ценообразование. В результате немалые убытки несут законопослушные компании, которые закладывают в стоимость продукции и приобретение квот, и соцгарантии сотрудникам, и обновление флота.



Отнюдь не способствует деятельность рыбаков-флибустьеров и укреплению международных отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Конечно, нельзя не отметить эффективность совместных мер по борьбе с ННН-промыслом, разработанных в течение последних нескольких лет. В частности, международные соглашения с Японией и Южной Кореей, согласно которым весь доставленный в эти страны крабовый улов подлежит сертификации. Однако, нарушители находят лазейки и, пусть в меньших объёмах, чем пять лет назад, но доставляют нелегальную продукцию и живого краба в Японию и Южную Корею. Например, легализуя краба в КНР и КНДР. Окончательно и бесповоротно закрыть рынки сбыта для нелегальной рыбопродукции всеми странами-потребителями – только это позволит поставить крест на ННН-промысле. Другой вопрос, всем ли государствам это выгодно.



В качестве ещё одной меры противостояния браконьерству можно было бы назвать ужесточение наказания за содеянное. Например, применение реальных, а не условных сроков заключения к капитанам-нарушителям, что, кстати, законом предусмотрено, наверняка снизило бы процент рецидива. Вряд ли Гвоздёва со товарищи впечатлила бы перспектива оказаться на нарах.

Пожалуй, сегодня есть смысл вернуться и к теме уничтожения судов, изъятых у владельцев за браконьерство. С законодательной инициативой, детализирующей вопрос утилизации, в своё время выступали камчатские депутаты, однако решение принято не было.



Удерживающим фактором для многих потенциальных нарушителей могла бы послужить и реакция добропорядочных коллег. Речь, конечно, не про призывы рыбачить по правилам, а об информировании о появлении в море нарушителя контролирующих органов. Стоит отметить, что представители нескольких камчатских рыболовецких компаний уже заявили о готовности сотрудничать с пограничниками в борьбе с браконьерством. И, как оказалось, дело не только в получении прибыли, которую снижает ННН-промысел. Один из старейших капитанов мудро заметил: «Они (браконьеры) формируют крайне неприглядный образ российской рыбной отрасли в целом. Ведь отношение простых россиян к рыбацкому труду не дифференцируется на добытчиков краба, лосося или минтая по отдельности. Есть общее понятие – рыбаки. И когда кто-то один занимается в море беспределом, пятно падает на отрасль в целом. Поэтому мы готовы бороться с этим явлением».





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Погрануправления.