Сотрудники поисково-спасательного отряда Камчатского края провели тренировку по поиску в лавинах

07.02.2017 14:39:21 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5449



На Камчатке сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» провели тренировку по поиску и спасению людей, попавших в лавину.



С начала зимнего сезона спасатели неоднократно проводили тренировки по лавинной подготовке. По итогу таких тренировок с целью проверки закрепленных навыков было организовано зачетное занятие.



По легенде, группа катающихся попала в лавину в районе горнолыжной базы «Петровская». Очевидец по телефону сообщил спасателям об инциденте, но сам с места происшествия ушел.



Спасатели должны были прибыть на место в кратчайший срок и обнаружить место схода лавины в данном районе, после чего за короткое время обнаружить цели.



Во время поисково-спасательных работ в лавине важную роль играет время – чем быстрее будет обнаружен и извлечен из-под снега пострадавший, тем больше шансов спасти человека. А потому спасатели во время подобных тренировок оттачивают организованность, взаимодействие, технику и тактику поиска и, конечно, скорость.



Для того, чтобы обнаружить цели, не оснащенные лавинными датчиками и при этом закопанные на глубине нескольких метров, спасатели использовали технику зондирования. После обнаружения целей участникам тренировки необходимо было извлечь их на поверхность.



По итогам занятия все пострадавшие были обнаружены, руководитель занятия положительно оценил слаженность и эффективность работы группы.



Стоит отметить, что Петропавловск-Камчатский – один из немногих российских городов, где лавинная опасность существует в самом городе. Здесь расположено 95 лавиноопасных участков. Кроме того, практически вся территория Камчатки – это горные районы. Поэтому камчатским спасателям необходимо быть готовыми в кратчайшее время оказать помощь людям», - говорит Федор Фарберов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.