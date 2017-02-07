В Палане откроют выставку «Верная Северу», посвященную 90-летию Заслуженного учителя РСФСР, Марии Кайнын

07.02.2017 14:39:16 (GMT+12)

Открытие состоится 8 февраля в 16 часов в Корякском окружном краеведческом музее. Экспозиция состоит из фотографий, оригиналов и копий документов и рукописей, в ней прослеживается весь жизненный и профессиональный путь талантливого педагога.



Мария Алексеевна Кайнын – почетный житель Корякского округа, Заслуженный учитель РСФСР, 41 год проработала в средней школе села Каменское. Уроженка Ханты-Мансийского округа, после окончания Ленинградского государственного педагогического института им.Герцена в 1958 году приехала на Камчатку, в Пенжинский район и до пенсии работала в сфере образования Корякского Автономного Округа. Мария Кайнын была учителем, завучем, председателем райкома учителей Пенжинского района, членом бюро Пенжинского РК КПСС и Исполкома райсовета, на общественных началах вела работу в РОНО. Кроме этого, Мария Алексеевна Кайнын – основательница краеведческого музея в Каменской средней школе. За значительный вклад в развитие культуры северных народов округа, в воспитание подрастающего поколения педагог была награждена премией имени этнографа, создателя корякской письменности, основателя первых корякских школ, Сергея Стебницкого. Награждена знаком «Отличник народного просвещения». Кавалер ордена Ленина, ордена Дружбы народов.



Подробная информация о проекте по телефону – 8(41543)31434.



Проект организован при поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Минкультуры Камчатского края.