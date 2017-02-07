Фотоконкурс среди школьников и студентов проведут в Камчатской краевой детской библиотеке имени Виталия Кручины

07.02.2017 14:39:13 (GMT+12)

Камчатских школьников и студентов приглашают к участию в виртуальном фотоконкурсе «Природы лик живой». Конкурс в подобном формате пройдет на базе детской краевой библиотеке впервые, победителей определят сами зрители. Участниками могут стать авторы фотографий о природе Камчатки, в том числе, посвященных проблемам сохранения природы. Фото представят на суд публики на странице краевой детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Лучшие работы определят подписчики и гости паблика путем открытого голосования. Для этого нужно зайти на страницу библиотеки в соцсети, и в альбоме, посвященном конкурсу, нажать кнопку «Мне нравится» под понравившейся фотографией.



К участию в конкурсе приглашают дети в возрасте от 11 до 16 лет, фото принимают в электронном виде в формате JPG разрешением не менее 800x600 пикселей. Фото можно принести на электронном носителе в отдел обслуживания учащихся 5-11 классов Камчатской краевой детской библиотеки имени Виталия Кручины по адресу Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская,16.



Также фото можно выслать на адрес почты knizhkindom@yandex.ru с пометкой «На конкурс фотографий». В сопровождающем письме нужно указать фамилию, имя и возраст автора, название работы и контактную информацию.



Подать конкурсные работы можно до 15 апреля, оценить - до 21 апреля, подведут итоги и наградят победителей 26 апреля. По итогам конкурса в библиотеке организуют выставку лучших фотографий.



Конкурс приурочен к Году экологии в Российской Федерации и проводится с целью привлечения молодого поколения к проблемам сохранности природы Камчатского края и творческой реализации юных фотографов.



С Положением о конкурсе «Природы лик живой» можно ознакомиться на сайте Камчатской краевой детской библиотеки knizhkindom.do.am в разделе «Внимание, конкурс!», справки по телефонам: 8(914) 029-56-93; 8(914) 627-17-52.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Минкультуры Камчатского края.