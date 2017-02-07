Срочно в номер: предупреждение о лавинной опасности объявлено в нескольких районах Камчатского края

07.02.2017 12:46:40 (GMT+12)
Из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение.
В период с 00.00 по камчатскому времени 8 февраля 2017 года по 10 февраля 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и, по возможности, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
Основные правила поведения в районах схода лавин:
- Не выходите в горы в снегопад и непогоду;
- Находясь в горах, следите за изменением погоды;
- До выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего маршрута;
- Отправляясь в горы, обязательно возьмите с собой лавинный датчик (он же бипер, он же трансивер, он же лавинный маячек) — это прибор, предназначенный для поиска людей в лавинах. Бипер имеет режим передачи сигнала, и режим поиска (приема сигнала);
- Однако наличие бипера не гарантирует безопасность - этим прибором надо уметь пользоваться;
- Избегайте мест возможного схода лавин. Чаще всего - это склоны крутизной более 30°; если склон без кустарника и деревьев - более 20°. При крутизне склона более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Если встреча со снежной лавиной все же произошла:
- Если лавина пришла в движение недалеко от человека, и нет возможности уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью лыжной палки, ледоруба, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя;
- Если лавина оторвалась далеко от человека и есть несколько секунд до её прихода, необходимо незамедлительно покинуть опасную зону и уйти в укрытие, например за выступом скалы;
- Если лавина все же захватила человека, необходимо защитить органы дыхания от снежной пыли: закрыть нос и рот шарфом, шапочкой, рукавицами, попытаться расположить тело вдоль снежного потока и удержаться на поверхности снежной массы, двигая руками и ногами, делайте плавательные движения;
- Если удержаться на поверхности не удалось, и вы оказались под снегом, то постарайтесь сгруппироваться, согнув колени и закрыв лицо руками, прикрыв рот и нос.
Почувствовав, что лавина остановилась, постарайтесь расправиться и отодвинуть снег от лица, создав воздушную полость для дыхания вокруг своей головы. Далее необходимо сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Постарайтесь определить, где верх-низ и быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его; экономьте силы, переборите желание уснуть.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, звоните по телефонам:
- Оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю – 8(415-2) 200-112;
- Поисково-спасательный отряд Камчатского края – 8(415-2) 41-03-95.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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