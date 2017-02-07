Происшествия на дорогах края

07.02.2017 11:15:39 (GMT+12)

За прошедшие сутки на территории Камчатского края зарегистрировано 35 столкновений без пострадавших. Выявлено четверо водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На стоянку специального хранения отправлен один автомобиль.

Выявлено два пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. За нарушение административного законодательства в спецприемник помещен один гражданин.



УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

