Педофил под следствием

07.02.2017 11:12:39 (GMT+12)

Сотрудниками следственного отдела по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю раскрыты совершенные в 2016 году особо тяжкие преступления сексуального характера, совершенные в отношении малолетних потерпевших, предусмотренные п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) и ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении преступлений.
Им оказался 30-летний житель краевого центра, рабочий склада.
По версии следствия, в августе и сентябре 2016 года подозреваемый находясь в лесном массиве вблизи дома № 19 по бульвару Рыбацкой Славы в городе Петропавловске-Камчатском,
подъездах многоквартирных домов, расположенных по улице Владивостокской, Чубарова и проспекту Карла Маркса
совершил развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 10 до 13 лет.

В ходе проверки показаний на месте, подозреваемый показал места совершения им вышеперечисленных преступлений и дал признательные показания.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.
Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.


Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления

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