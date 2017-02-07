Педофил под следствием

07.02.2017 11:12:39 (GMT+12)

Сотрудниками следственного отдела по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю раскрыты совершенные в 2016 году особо тяжкие преступления сексуального характера, совершенные в отношении малолетних потерпевших, предусмотренные п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера) и ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).



В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении преступлений.

Им оказался 30-летний житель краевого центра, рабочий склада.

По версии следствия, в августе и сентябре 2016 года подозреваемый находясь в лесном массиве вблизи дома № 19 по бульвару Рыбацкой Славы в городе Петропавловске-Камчатском,

подъездах многоквартирных домов, расположенных по улице Владивостокской, Чубарова и проспекту Карла Маркса

совершил развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 10 до 13 лет.



В ходе проверки показаний на месте, подозреваемый показал места совершения им вышеперечисленных преступлений и дал признательные показания.



В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.





Елена МАТАФОНОВА, cтарший помощник руководителя следственного управления



