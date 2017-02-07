УВД информирует: Добровольная дактилоскопия

07.02.2017 10:25:24 (GMT+12)

В июле 2012 года приказом МВД России был утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Гражданин, прошедший процедуру дактилоскопирования, становится обладателем индивидуальной дактокарты. Для прохождения добровольного дактилоскопирования камчатцамнадо лишь обратиться в территориальный органМВД России Камчатского краяпо месту жительства.



Хотелось бы обратить внимание на эту процедуру граждан, имеющих на иждивении недееспособных родственников (близких, страдающих потерей памяти, психическими заболеваниями). В случае, если такой человек потеряется и не может сообщить о себе сведений, его личность будет установлена благодаря имеющейся в базе МВД дактокарте.

Добровольное дактилоскопирование поможетпри утере документа, удостоверить личность гражданина. Особенно это актуально для тех камчатцев, кто выезжает за пределы полуострова. При утере паспорта личность гражданина удостоверять в любом отделе полиции, выдается справка, которая позволяет вернуться домой, а по месту жительства спокойно заняться восстановлением утраченного документа.

Подробнее о том, что это за процедура и каков порядок её прохождения нам рассказал начальник дежурной смены дежурной части УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому майор полиции Сергей Чмуневич:



«Бытует мнение, что добровольноедактилоскопированиекаким-то образом может ущемить права, законные интересы граждан. Насамом деле она призвана защитить эти права, поскольку является практически единственным средством безошибочного установления личности человека. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Петропавловска-Камчатского, а также имеющие временную регистрацию по месту пребывания в краевом центре, могут получить государственную услугу по добровольному дактилоскапированию в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на ул. Партизанская, 20.

Для предоставления государственной услуги необходимы письменное заявление, паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста.Также документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), установления опеки или попечительства (вслучае признания гражданина в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособным или ограниченным судом в дееспособности, а также в отношении малолетних и несовершеннолетних данная государственная услуга проводится по письменному заявлению и в присутствии, соответственно, их родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей).



Дактилоскопирование осуществляется в день обращения. В полиции Петропавловска-Камчатского процедура проводится бескрасковым методом на дактилоскопическом оптическом сканере «Папилон» и занимает несколько минут. После этого гражданам выдаётся справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная на общем бланке структурного подразделения. Все действия, с момента обращения в дежурную часть не продлятся больше 20 минут.В прохождении процедуры может быть отказано гражданам, имеющим раны на ладонях, пальцах.



Чтобы развеять сомнения о несанкционированном использовании получаемых сведений, необходимо отметить, что дактилоскопическая информация, в том числе персональные данные о человеке, позволяющие идентифицировать его личность, являются конфиденциальной информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством РФ, статьёй 7 федерального закона «О персональных данных».



Также Сергей Александрович напомнил, что заявление на предоставление данной госуслуги можно предоставить в виде интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)».

В заключении беседы майор полиции отметил, что с начала года за получением данной госуслуги в дежурную часть УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому обратились 15 человек.



Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

