Срочно в номер: два землетрясения зафиксированы у побережья Курил и Камчатки

07.02.2017 10:11:10 (GMT+12)

Два землетрясения с интервалом в несколько часов зафиксированы у берегов Курильских островов и Камчатки. Об этом сегодня ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Первый подземный толчок зафиксирован около Курильских островов. Магнитуда в эпицентре составила 4,7. Расстояние до города Северо-Курильск 250 км", - сообщил ученый.

Глубина залегания очага - 88 км. Спустя почти три часа было зафиксировано второе землетрясение. На этот раз толчок магнитудой 4,2 находился возле мыса Шипунский в Авачинском заливе в 83 км от Петропавловска-Камчатского.

Оба толчка в населенных пунктах не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

(ТАСС).

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