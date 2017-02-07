Сергей Диденко: Необходимо более активно проводить предупредительную работу и профилактические акции

07.02.2017 09:31:22 (GMT+12)
Не останавливаться на достигнутых показателях и не пренебрегать мелочами, поскольку в работе МЧС каждая мелочь может иметь решающее значение - такие рекомендации дал начальник Сибирского регионального центра МЧС России (СРЦ) генерал-лейтенант Сергей Диденко личному составу подразделений МЧС России, дислоцированных на территории Камчатского края.
Руководитель СРЦ отметил необходимость дальнейшего профессионального совершенствования в работе каждого подразделения и каждого сотрудника по всем направлениям деятельности, важность перехода на более эффективные и оптимальные методы управления в области безопасности жизнедеятельности, максимального использования новых технологий для профилактики и предупреждения различного вида угроз.
«Чувствуется, что коллектив серьезный. В прошлом году вы добились снижения гибели людей на пожарах и на водных объектах. Значит, системная работа ведётся. Тем не менее, необходимо более активно проводить предупредительную работу и профилактические акции», - подчеркнул С. Диденко.
Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, с 1 февраля 2017 года подразделения МЧС на Дальнем Востоке перешли в подчинение Сибирского регионального центра, в связи с этим начальник СРЦ МЧС России генерал Диденко совершает ознакомительные поездки по регионам Дальнего Востока.
В рамках знакомства с Камчатским краем Сергей Диденко провёл рабочую встречу с губернатором Камчатского края, где руководители обсудили перспективы развития единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Камчатки и обозначили основные направления совместной работы. Затем начальник СРЦ оценил работу единой дежурно-диспетчерского службы Петропавловск-Камчатского и провёл рабочие встречи в силовых структурах, с руководством которых обсудил развитие межведомственного взаимодействия.
Визит на полуостров продолжится посещением Камчатского спасательного центра МЧС России.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
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