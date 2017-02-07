"Золото Камчатки" в 2016 году увеличило производство золота вдвое, до 175 тыс. унций

07.02.2017 08:02:21 (GMT+12)

Компания "Золото Камчатки", входящая в группу "Ренова" Виктора Вексельберга, в 2016 году увеличила производство золота в 2,1 раза, до 175,25 тыс. унций (5,451 тонны), серебра - в 4 раза, до 247,35 тыс. унций (7,694 тонны), сообщила компания.



Основной объем выпуска драгоценных металлов обеспечил новый ГОК "Аметистовое", поясняет компания.



Всего за 2016 год на предприятиях "Золота Камчатки" было переработано 724,8 тыс. тонн руды.



Продажи составили 173,68 тыс. унций золота (в 2,3 раза больше, чем в 2015 году) при средней цене $1251,66 за унцию.



В 2017 году компания намерена сохранить объем производства золота на уровне более 5 тонн.



"Золото Камчатки" входит в Топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания первой начала добычу рудного золота в Камчатском крае и на сегодняшний день является крупнейшим производителем этого металла в регионе. "Золото Камчатки" владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений Камчатки с общей ресурсной базой свыше 12 млн унций (более 375 тонн) золота.



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).