Камчатка, 6 февраля: итоги дня

07.02.2017 06:03:50 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



В столице Камчатки на стихийных рынках отлавливали нелегальных торговцев.



В Петропавловске на получение премии «Учитель года» претендуют 19 педагогов.



Камчатская горнолыжница Юлия Плешкова выиграла бронзовую медаль Универсиады.



Иностранные туристы «разлюбили» Камчатку.



На Камчатке школьник со старшим приятелем дважды за ночь ограбили одного и того же мужчину.



На Камчатке проходят учения гранатометчиков.



Жители Камчатки могут оформить недвижимость в любой точке России, не выезжая за пределы края.



Автором логотипа главного аэропорта Камчатки может стать любой желающий.



За каюрами «Берингии» можно будет наблюдать в режиме онлайн.



Виртуальная знакомая с товарищами ограбили и избили жителя Камчатки.



На Камчатке КАМАЗ наехал на иномарку, пострадала женщина.



Жертвами телефонных мошенников стали 58-летний таксист и 30-летний безработный.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Камчатцам предлагают создать логотип международного аэропорта края.



Синоптики: пасмурно и тепло на Камчатке будет до выходных.



Житель Петропавловска искал любви, но встретился с бандой грабителей.



На Камчатке открыли школу сноуборда.



В Петропавловске неуправляемый «Марк 2» врезался в корейский внедорожник.



В Петропавловске компания заплатит за сорванные с фасада казначейства панели.



Таксист из Петропавловска поверил «полицейскому» и лишился четырех тысяч рублей.



В Вилючинске будут судить предпринимателя за организацию азартных игр.



Камчатский спортсмен победил в первенстве Европы по биатлону.



За год приставы выдворили за пределы Камчатки 135 нелегальных мигрантов.



На Камчатке двух любителей пьяной езды суд отправил в колонию.



Браконьер с материка охотился на зайцев в Южно-Камчатском федеральном заказнике.



