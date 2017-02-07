Доброе утро, Камчатка!

07.02.2017 05:44:43 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня вторник, 7 февраля 2017 года. По старому стилю — 25 января.

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918).

Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). Мц. Филицаты и сыновей ее. Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 430).

Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. Стефана Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938).

Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.).

По мусульманскому календарю — 11 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 11 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

День российского бизнес-образования.

Джая Экадаши (Бхаими Экадаши). (Праздник Индии).

Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк. (Праздники бахаи).

День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».

День святого Мэла. (Праздник Ирландии).

6 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1238  Монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир.

1568  Европейцами были открыты Соломоновы острова.

1795  Порт Хаджибей переименован в Одессу.

1863  В США запатентован первый огнетушитель.

1998  Открылись XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано (Япония).

2014  Открылись XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия).

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1478 Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.  

1693  Анна Иоанновна, российская императрица (1730-1740).  

1812  Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.  

1846  Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик.  

1870  Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.  

1870  Петр Струве, русский философ, историк и общественный деятель.  

1877  Годфри Харолд Харди, английский математик.

1885  Синклер Льюис, американский писатель, первый американский нобелевский лауреат по литературе.  

1897 Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.  

1906  Олег Антонов советский авиаконструктор, академик.  

1926  Константин Феоктистов, советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.  

1927  Владимир Куц, Владимир Куц советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион.  

1954  Дитер Болен немецкий музыкант, участник группы Modern Talking, продюсер и композитор.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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