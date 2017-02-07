Доброе утро, Камчатка!

07.02.2017 05:44:43 (GMT+12)

Сегодня вторник, 7 февраля 2017 года. По старому стилю — 25 января.



Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918).



Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). Мц. Филицаты и сыновей ее. Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 430).



Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. Стефана Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938).



Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.).



По мусульманскому календарю — 11 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 11 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День российского бизнес-образования.



Джая Экадаши (Бхаими Экадаши). (Праздник Индии).



Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк. (Праздники бахаи).



День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.



Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».



День святого Мэла. (Праздник Ирландии).



6 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1238 Монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир.



1568 Европейцами были открыты Соломоновы острова.



1795 Порт Хаджибей переименован в Одессу.



1863 В США запатентован первый огнетушитель.



1998 Открылись XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано (Япония).



2014 Открылись XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1478 Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.



1693 Анна Иоанновна, российская императрица (1730-1740).



1812 Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.



1846 Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик.



1870 Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.



1870 Петр Струве, русский философ, историк и общественный деятель.



1877 Годфри Харолд Харди, английский математик.



1885 Синклер Льюис, американский писатель, первый американский нобелевский лауреат по литературе.



1897 Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.



1906 Олег Антонов советский авиаконструктор, академик.



1926 Константин Феоктистов, советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.



1927 Владимир Куц, Владимир Куц советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион.



1954 Дитер Болен немецкий музыкант, участник группы Modern Talking, продюсер и композитор.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



