Доброе утро, Камчатка!

07.02.2017 05:44:43 (GMT+12)
Сегодня вторник, 7 февраля 2017 года. По старому стилю — 25 января.
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918).
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского (1362). Мц. Филицаты и сыновей ее. Прп. Поплия Сирийского (ок. 380). Прп. Мара певца (ок. 430).
Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. Стефана Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938).
Иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.).
По мусульманскому календарю — 11 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 11 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
День российского бизнес-образования.
Джая Экадаши (Бхаими Экадаши). (Праздник Индии).
Праздник Девятнадцатого дня месяца Мульк. (Праздники бахаи).
День памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».
День святого Мэла. (Праздник Ирландии).
6 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1238 Монголо-татарские войска приступом взяли столицу Северо-Восточной Руси город Владимир.
1568 Европейцами были открыты Соломоновы острова.
1795 Порт Хаджибей переименован в Одессу.
1863 В США запатентован первый огнетушитель.
1998 Открылись XVIII зимние Олимпийские игры в Нагано (Япония).
2014 Открылись XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (Россия).
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1478 Томас Мор, английский писатель, богослов и государственный деятель.
1693 Анна Иоанновна, российская императрица (1730-1740).
1812 Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.
1846 Владимир Маковский, русский художник-передвижник, академик.
1870 Альфред Адлер, австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.
1870 Петр Струве, русский философ, историк и общественный деятель.
1877 Годфри Харолд Харди, английский математик.
1885 Синклер Льюис, американский писатель, первый американский нобелевский лауреат по литературе.
1897 Александр Чижевский, советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.
1906 Олег Антонов советский авиаконструктор, академик.
1926 Константин Феоктистов, советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
1927 Владимир Куц, Владимир Куц советский легкоатлет (стайер), двукратный олимпийский чемпион.
1954 Дитер Болен немецкий музыкант, участник группы Modern Talking, продюсер и композитор.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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