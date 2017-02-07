Камчатский метеокомментарий, 7 февраля

07.02.2017 05:42:28 (GMT+12)
В 5.30 в в Петропавловске-Камчатском было пасмурно, -2°C, пасмурно, ветер северный,северо-восточный, 2 м/с., атмосферное давление: 730 мм рт.ст., относительная
влажность: 98%.
Предварительный прогноз:
Утро: -1°С, пасмурно, ветер северный, северо-восточный, 2 м/с, атмосферное давление: 729 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
День: 0°, пасмурно, ветер северо-восточный, 3 м/с, атмосферное давление 728 мм рт. ст., относительная влажность 100%.
Вечер: 0°, пасмурно, ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 725 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.
На протяжении дня возможен снег.
Геомагнитная обстановка: 6 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 9’27’’ (+4”).
Луна: 84%, растущая.
Сегодня - Григорий Богослов.
Народ приметил: Каков день с утра до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы, а с полудня до вечера - предвещает другую половину зимы.
Именины у Виталия. Виталий с латыни - "жизненный".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 7 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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