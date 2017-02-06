Решения по отставкам губернаторов в РФ будут приниматься с учетом объективных данных об эффективности их работы

06.02.2017 21:36:45 (GMT+12)

Процесс отставок губернаторов в РФ в ближайшее время продолжится, решения будут приниматься на основе объективных критериев эффективности работы руководителей субъектов, сообщил "Интерфаксу" источник во властных структурах.



В понедельник о досрочном сложении своих полномочий объявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.



"Это не последняя досрочная отставка в этом году", - сказал собеседник агентства.



Он подчеркнул, что решения будут основаны "не на лоббистских усилиях тех или иных групп, а на объективных показателях работы глав субъектов".



Другой источник "Интерфакса" в Кремле напомнил в этой связи, что Управление президента РФ по внутренней политике (УВП) готовит для главы государства рейтинг эффективности регионов. "Основными при его составлении являются три критерия: динамика экономического развития, оценка работы со стороны населения, а также доверие федеральных властей, что предполагает "отсутствие коррупционной составляющей в деятельности губернатора".



В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что в ближайшие дни может быть сделано объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов.



"Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде", - пишет издание.



Между тем источник "Интерфакса" во властных структурах сообщил, что "этот "черный список" верен лишь отчасти".



Ранее источник "Интерфакса" в Кремле сообщил, что Управление президента РФ по внутренней политике (УВП) проводит работу по ранжированию регионов, чтобы представить президенту доклад, содержащий три списка субъектов Федерации в соответствии с их эффективностью.



Собеседник агентства отметил, что предполагается сгруппировать регионы по трем категориям: "Первая - там, где руководители не справляются с возложенными на них обязанностями. Вторая - субъекты, в которых мониторинг будет продолжен. И, наконец, последняя - где работу руководителя можно оценить со знаком плюс".



Источник признал, что эти исследования проводятся, в том числе, с учетом предстоящих в 2017 году региональных выборов.



(Интерфакс).