В Кремле пообещали продолжить ротацию губернаторского корпуса

06.02.2017 21:30:46 (GMT+12)
Обновление губернаторского корпуса РФ - это постоянный процесс, и он будет продолжен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обновление губернаторского корпуса - это не кампания, это постоянный ротационный процесс", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина является частью кампании по обновлению губернаторского корпуса в стране.
Одновременно Д.Песков напомнил, что и сам глава государства неоднократно говорил, что "этот процесс обновления - это константа его линии, и, очевидно, что эта линия будет продолжаться".
Пресс-секретарь президента также рассказал, что в понедельник президент сконцентрируется на вопросах, связанных с отставкой В.Басаргина.
"Сегодня у президента состоится ряд рабочих встреч, и мы в течение дня об этом вас проинформируем, когда по итогам проделанной работы президент примет необходимые решения", - сказал он.
Отвечая на вопрос, удовлетворены ли в Кремле работой В.Басаргина, Д.Песков призвал дождаться решений, которые примет президент в связи с отставкой пермского губернатора.
Ранее губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий. "Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", - сказал он журналистам в понедельник.
"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы - ИФ), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.
Имя кандидата В.Басаргин не назвал. Он заявил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах.
(Интерфакс).
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