Камчатский гороскоп, 7 февраля

06.02.2017 18:14:31 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



События дня обострят чувства и привязанности, дадут вспышку вдохновения, позволят сделать рывок на волне сильного желания, но стоит учесть и деструктивные грани дня. Многие действия будут спонтанными и рискованными, станут причиной убытков, ошибок, ссор, авралов. Движущей силой может стать негативное переживание (страх, гнев, ревность). Из-за отсутствия объективности и уравновешенности неэффективны занятия, требующие усидчивости, сосредоточенности, хладнокровного анализа. Нежелательны переговоры, деловые начинания, операции с финансами, жильем.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Крутобереговая.



Рейтинг дня: 3+.



Дни благоприятны для жителей улиц Арсеньева, Даурской, Лихачёва, Оссорской, районов КП – 4 км, Звёздная – Горизонт-Север, АЗС, 11 (в краевом центре), Космонавтов (в Елизове), почёлка Усть-Камчатск и села Усть-Хайрюзово, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.