Жителей края приглашают к участию в конкурсе по выбору логотипа главного аэропорта Камчатки

06.02.2017 17:50:34 (GMT+12)

Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)» объявляет о начале конкурса на создание фирменного логотипа. Предложить свой вариант символа главных воздушных ворот Камчатки может любой желающий.



«Выбранный логотип будет использоваться в символике аэропорта, на его официальных бланках, вывесках, печатной продукции и спецодежде сотрудников, - сообщили в администрации аэропорта. - Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе и помочь сделать главный аэропорт Камчатки красивее и лучше, создав для него уникальный логотип. Уже скоро творческий замысел одного из участников будет красоваться на флаге аэропорта и отличительных знаках его работников».



Конкурс проводится до 16 февраля включительно. Свои варианты логотипа можно направлять по электронной почте на адрес office@airport-pkc.ru, указав тему письма «На конкурс». Для рассмотрения работы нужно отправить изображение логотипа в любом графическом формате (jpg, bmp, tiff, png), а также исходный файл в формате используемого графического ПО (например, psd или cdr). Кроме того, рекомендуется сопроводить письмо кратким описанием идеи предлагаемого логотипа в свободной форме. Свои данные для обратной связи необходимо указать в специальной форме, которую можно найти в «Положении о проведении конкурса на создание логотипа».



Специальная конкурсная комиссия 20 февраля определит победителя, которому будет вручён денежный приз.



Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться в «Положении о проведении конкурса на создание логотипа»: www.airport-pkc.ru/partner/airline/Prikaz.PDF.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.