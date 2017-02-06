Росморречфлот приступил к реализации проектов по модернизации портовой инфраструктуры на Камчатке

06.02.2017 17:50:33 (GMT+12)

В реконструкцию трех причалов на мысе Сигнальный в центре Петропавловска-Камчатского в рамках Федеральной Целевой Программы «Развитие транспортной системы России до 2020 года» будет вложено 1,26 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ- руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский на встрече с заместителем председателя Правительства РФ - полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым на Камчатке.



На совещании обсуждались вопросы, связанные с завершением строительства морского вокзала, выполнением работ по капитальному ремонту причала № 5 и возможностью постановки круизных судов длиной до 214 метров к причалам № 4, 5, 8-р в морском порту Петропавловск-Камчатский.



По словам Олерского, новое здание морского вокзала, строительство которого завершено в Петропавловске-Камчатском, это первый из объектов инфраструктуры из комплекса проектов по модернизации инфраструктуры в главном морском порту Камчатки. Строительство морвокзала велось Петропавловске-Камчатском с лета 2014 года в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Генеральным подрядчиком строительства выступило ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт». Стоимость работ составила 532,9 млн рублей. Объект построен в срок, несмотря на то, что строительство по сложному проекту (по ценам 2011 года) шло в разгар экономического кризиса. Сейчас, по словам гендиректора ОАО «ПКМТП» Ивана Капралова, от Ростехнадзора уже получены акт и заключение о соответствии. В ближайшие дни приемочная комиссия подпишет акты о вводе здания в эксплуатацию. Также сейчас между Росморречфлотом и региональными властями решаются вопросы собственности. Стороны склоняются к варианту совместного использования здания нового морвокзала.



Как отметил Виктор Олерский, новый морвокзал, где разместятся все службы, начнет работать в полную силу после завершения работ по реконструкции причала №5 31 мая 2017 года. «Первый пароход по расписанию в этом году уже 14 июня. Причал строит приличный подрядчик – «Запсибгидрострой». Поэтому уверенность есть. Они умеют строить», - сказал Виктор Олерский. На реконструкцию причала у здания морвокзала выделено 80 млн рублей. После реконструкции к причалу смогут швартоваться морские суда с осадкой до 8,5 м и длиной до 250 м.



На очереди реконструкция причалов № 1, 2 и 3 на мысе Сигнальный. «Встречались с потенциальным бенефициаром работ – «Петропавловск-Камчатским морским торговым портом». У нас в программе 1,26 млрд рублей. Я предложил им - больше денег нет, мы вам деньги даём, за эти деньги вы, так сказать, сколько вам надо, столько и построите», - рассказал Виктор Олерский.



По данным Росморречфлота, заключен контракт с проектной организацией, начались работы по проектированию реконструкции причалов. Также намечены планы по реконструкции и обустройству нового контейнерного терминала на причалах № 9 и 10 морского торгового порта.



Порт Петропавловска-Камчатского открыт для захода судов круглый год, может принимать суда длиной до 200 м, шириной до 25 м и с осадкой до 9 м. Сегодня состояние гидротехнических сооружений морского торгового порта Петропавловска-Камчатского, большая часть которых находится в федеральной собственности, близко к критическому. Последние серьезные ремонтные работы здесь проводились еще в 2008 году.



Пресс-служба

ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт»