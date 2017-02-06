Камчатские спортсмены продолжают показывать хорошие результаты на Всемирной зимней универсиаде

06.02.2017 17:48:39 (GMT+12)

Камчатские спортсмены продолжают показывать хорошие результаты на Всемирной зимней универсиаде

Сборная Российской Федерации взяла бронзу в параллельной командной гонке среди горнолыжников. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.

15 сборных выставили по 4 спортсмена – двое мужчин и две женщины. В российскую команду вошла камчатская спортсменка Юлия Плешкова.

«Соревнования получили очень зрелищными и остросюжетными. Несмотря на сильный мороз, трибуны были переполнены людьми. Наши спортсмены выступили очень достойно -  попали в тройку призёров не оставив шансов итальянскому квартету – 4:0. Поздравляем ребят и желаем в следующий раз взять высшую награду», - отметили в министерстве.

Кроме того, днём ранее прошли соревнования в дисциплине слалом-гигант. Лучшей из российских спортсменок стала ещё одна представительница Камчатки - Екатерина Попова, занявшая 7 место. Всего в этом этапе соревнований приняли участие 70 спортсменов из 26 стран.

Напомним, международные спортивные соревнования среди студентов проходят в Алма-Ате (Республика Казахстан) с 29 января по 8 февраля. В Универсиаде участвуют более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, борются они за 86 комплектов наград в 12 видах спорта. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page