Камчатские спортсмены продолжают показывать хорошие результаты на Всемирной зимней универсиаде

06.02.2017 17:48:39 (GMT+12)
Сборная Российской Федерации взяла бронзу в параллельной командной гонке среди горнолыжников. Об этом рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
15 сборных выставили по 4 спортсмена – двое мужчин и две женщины. В российскую команду вошла камчатская спортсменка Юлия Плешкова.
«Соревнования получили очень зрелищными и остросюжетными. Несмотря на сильный мороз, трибуны были переполнены людьми. Наши спортсмены выступили очень достойно - попали в тройку призёров не оставив шансов итальянскому квартету – 4:0. Поздравляем ребят и желаем в следующий раз взять высшую награду», - отметили в министерстве.
Кроме того, днём ранее прошли соревнования в дисциплине слалом-гигант. Лучшей из российских спортсменок стала ещё одна представительница Камчатки - Екатерина Попова, занявшая 7 место. Всего в этом этапе соревнований приняли участие 70 спортсменов из 26 стран.
Напомним, международные спортивные соревнования среди студентов проходят в Алма-Ате (Республика Казахстан) с 29 января по 8 февраля. В Универсиаде участвуют более 2 тысяч спортсменов из 57 стран, борются они за 86 комплектов наград в 12 видах спорта. Следующие зимние Игры пройдут в 2019 году в Красноярске.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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