Первая спортивная школа по сноуборду открыта на Камчатке

06.02.2017 17:45:42 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском на горнолыжной базе «Красная сопка» состоялось официальное открытие краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа по сноуборду». Будущие чемпионы будут заниматься под руководством 5 тренеров, среди которых Мастер спорта международного класса по сноуборду, победитель мирового первенства среди юниоров Дмитрий Базанов.



Согласно федеральным стандартам, дети могут обучаться сноубордингу, начиная с 8 лет. В настоящее время идёт набор в группы. За первые дни работы учреждения заявления на обучение в спортшколе подали более 40 ребят.



«Сноуборд в Камчатском крае – это базовый вид спорта. Его 25-летнее развитие уже доказало своими результатами, тренерским составом и вниманием со стороны сборных команд России, что действительно настало время открыть специализированную спортивную школу», - сказал министр спорта и молодёжной политики региона Андрей Иванов в ходе церемонии открытия.



По его словам, от появления идеи по созданию школы до момента её реализации прошло всего несколько месяцев. Осуществить планы удалось в сжатые сроки благодаря дополнительным дотациям из федерального бюджета, которые Камчатка получила за успехи в социально-экономическом развитии по итогам 2015 года. По решению Губернатора края Владимира Илюхина деньги были направлены на развитие зимних видов спорта.



«Часть средств, которые Камчатка получила в качестве поощрения за хорошие показатели, пошли на строительство школы для сноубордистов. Ещё часть будет направлена на покупку специальной техники – ратраков – на горнолыжные базы края. Кроме того, Правительством региона запланировано создание всесезонного центра у подножья Авачинского вулкана. На его строительство тоже будет направлена часть дополнительных дотаций», - отметил Андрей Иванов.



По окончании церемонии открытия на горнолыжной базе «Красная сопка» состоялось первенство Петропавловска–Камчатского по сноуборду.



Напомним, Камчатский край стал одним из двадцати российских субъектов, которым были выделены дополнительные средства из федерального бюджета за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году. В качестве поощрения регион получил 164 млн рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.