На Камчатке выберут лучший отряд юных друзей пограничников

06.02.2017 17:45:47 (GMT+12)

На Камчатке пройдёт краевой смотр-конкурс на лучшую организацию работы клуба (отряда) юных друзей пограничников на приз начальника ПУ ФСБ России по восточному арктическому округу. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Камчатского края.



«Смотр-конкурс проводится ежегодно с целью привлечения внимания общественности к вопросам патриотического, военно-спортивного и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, - отметили в министерстве. - К участию в мероприятии приглашаются представители образовательных организаций края в возрасте от 11 до 17 лет».



Смотр-конкурс проводится в два этапа: первый – с января по апрель на базе образовательных организаций Камчатского края, второй – 13, 14 апреля на базе ПУ ФСБ России по восточному арктическому округу.



«Участникам предстоит показать свои знания и умения по военно-прикладным дисциплинам: строевая и огневая подготовка, сборка автомата Калашникова, РХБ-защита, физическая и медицинская подготовка, история пограничных органов. Кроме того, школьники должны подготовить инсценировку на военно-патриотическую тему», - добавили в министерстве.



Итоги смотра-конкурса подведут 14 апреля в ДК «Пограничник». Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными подарками.



Заявку на участие необходимо направить до 3 апреля в Камчатский дворец детского творчества по адресу: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 31А, каб. № 17. Подробная информация по телефону: 8 (4152) 46-82-36 (контактное лицо – Татьяна Коптева).



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.