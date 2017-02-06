На Камчатке определились победители «ДОСААФовской лыжни-2017»

06.02.2017 17:45:44 (GMT+12)

Командно-личные соревнования по лыжным гонкам «ДОСААФовская лыжня-2017», посвящённые 90-летию со дня образования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, прошли на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.



В соревнованиях приняли участие почти 130 человек. Они боролись за победу на дистанциях 1, 3 и 5 километров. Состязания проходили в нескольких возрастных группах.



В индивидуальной гонке на дистанции 1 км сильнейшими стали Влад Барило (Вилючинск), Екатерина Осичкина (Елизово), Лариса Соболева (Елизово), Александр Патраков (Елизово) и Михаил Мирошниченко (Петропавловск-Камчатский). В общекомандном зачёте на дистанции 3 км лучшими стали представительницы гимназии № 39 Петропавловска-Камчатского и команда «Океан» из Вилючинска, на дистанции 5 км – мужская сборная гимназии № 39 Петропавловска-Камчатского и представители войсковой части № 62695.



Все победители и призёры были награждены медалями и кубками от регионального отделения ДОСААФ.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.