На Камчатке определились победители «ДОСААФовской лыжни-2017»

06.02.2017 17:45:44 (GMT+12)
Командно-личные соревнования по лыжным гонкам «ДОСААФовская лыжня-2017», посвящённые 90-летию со дня образования добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, прошли на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
В соревнованиях приняли участие почти 130 человек. Они боролись за победу на дистанциях 1, 3 и 5 километров. Состязания проходили в нескольких возрастных группах.
В индивидуальной гонке на дистанции 1 км сильнейшими стали Влад Барило (Вилючинск), Екатерина Осичкина (Елизово), Лариса Соболева (Елизово), Александр Патраков (Елизово) и Михаил Мирошниченко (Петропавловск-Камчатский). В общекомандном зачёте на дистанции 3 км лучшими стали представительницы гимназии № 39 Петропавловска-Камчатского и команда «Океан» из Вилючинска, на дистанции 5 км – мужская сборная гимназии № 39 Петропавловска-Камчатского и представители войсковой части № 62695.
Все победители и призёры были награждены медалями и кубками от регионального отделения ДОСААФ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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