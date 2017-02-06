В Петропавловске подвели итоги чемпионата и первенства по сноуборду

06.02.2017 17:16:16 (GMT+12)

Соревнования проходили 5 февраля на горнолыжной базе «Красная сопка» в дисциплине «Параллельный слалом». Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, в состязаниях приняло участие 36 спортсменов. За звание победителя боролись сноубордисты 2005 года рождения и старше.



По результатам заездов, призовые места распределились следующим образом:



Мальчики 2002-2003 г.р.



1 место – Щербаков Семен;



2 место – Ткаченко Петр;



3 место – Юрченко Андрей;



4 место – Букало Андрей.



Мальчики 2004 г.р. и младше



1 место – Макаров Егор;



2 место – Ковалев Владимир;



3 место – Обухович Дмитрий;



4 место – Черкез Павел.



Девочки 2002-2003 г.р.



1 место – Шиман Татьяна;



2 место – Шамова Екатерина;



3 место – Герасимова Анна.



Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.