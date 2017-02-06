В Петропавловске подвели итоги чемпионата и первенства по сноуборду

06.02.2017 17:16:16 (GMT+12)

В Петропавловске подвели итоги чемпионата и первенства по сноуборду

Соревнования проходили 5 февраля на горнолыжной базе «Красная сопка» в дисциплине «Параллельный слалом».  Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, в состязаниях приняло участие 36 спортсменов. За звание победителя боролись сноубордисты 2005 года рождения и старше.

По результатам заездов, призовые места распределились следующим образом:

Мальчики 2002-2003 г.р.

1 место – Щербаков Семен;

2 место – Ткаченко Петр;

3 место – Юрченко Андрей;

4 место – Букало Андрей.

Мальчики 2004 г.р. и младше

1 место – Макаров Егор;

2 место – Ковалев Владимир;

3 место – Обухович Дмитрий;

4 место – Черкез Павел.

Девочки 2002-2003 г.р.

1 место – Шиман Татьяна;

2 место – Шамова Екатерина;

3 место – Герасимова Анна.

Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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