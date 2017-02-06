В Петропавловске подвели итоги чемпионата и первенства по сноуборду

06.02.2017 17:16:16 (GMT+12)
Соревнования проходили 5 февраля на горнолыжной базе «Красная сопка» в дисциплине «Параллельный слалом». Как сообщили в Управлении культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловска, в состязаниях приняло участие 36 спортсменов. За звание победителя боролись сноубордисты 2005 года рождения и старше.
По результатам заездов, призовые места распределились следующим образом:
Мальчики 2002-2003 г.р.
1 место – Щербаков Семен;
2 место – Ткаченко Петр;
3 место – Юрченко Андрей;
4 место – Букало Андрей.
Мальчики 2004 г.р. и младше
1 место – Макаров Егор;
2 место – Ковалев Владимир;
3 место – Обухович Дмитрий;
4 место – Черкез Павел.
Девочки 2002-2003 г.р.
1 место – Шиман Татьяна;
2 место – Шамова Екатерина;
3 место – Герасимова Анна.
Победители и призеры в каждой возрастной группе награждены кубками, медалями, грамотами и специальными призами.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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