19 заявок на получение премии «Учитель года» принято от педагогов Петропавловска

06.02.2017 17:15:57 (GMT+12)

Торжественная церемония открытия ежегодного конкурса «Учитель года» состоится в пятницу, 10 февраля в администрации Петропавловска. Как сообщили в Управлении образования, на участие в конкурсе подано 19 заявок от педагогов городских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования детей. На открытии всем участникам будут даны общие рекомендации, консультации по отдельным номинациям.



«В этом году лидером по количеству принятых заявок стала номинация «Педагогический дебют» - здесь за победу будут бороться восемь педагогов. Три участника представлено в номинации «Учитель года», по четыре в номинациях «Самый классный классный» и «Воспитатель года». В конкурсе примут участие учителя, педагоги дополнительного образования детей, воспитатели детских садов», - добавили в Управлении.



Имена победителей конкурса будут названы в конце марта. До этого всех участников ждут конкурсные испытания, в рамках которых им предстоит показать своё педагогическое мастерство и творческий подход к работе. Победители и лауреаты конкурса будут награждены денежными премиями, дипломами и памятными подарками. Торжественная церемония закрытия, награждение победителей и лауреатов конкурса пройдет 28 марта в ДК «Сероглазка».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.