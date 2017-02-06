Сотрудники Контрольного управления администрации Петропавловска провели очередной рейд по выявлению незаконной торговли

06.02.2017 17:15:59 (GMT+12)

В минувшую пятницу, 3 февраля, сотрудники Контрольного управления администрации Петропавловска совместно с представителями полиции и Управления Россельхознадзора проверили сразу три стихийных рынка в разных районах городского округа. По итогам рейдовых мероприятий проверяющие составили 12 протоколов об административных правонарушениях.



Как сообщил начальник Контрольного управления администрации Петропавловска Александр Сашенков, граждане осуществляли торговлю без разрешительных документов.



«Рейды в отношении нелегальных торговцев прошли в районе 10, 6 км и Областной больницы, по их итогам на физических лиц было составлено 12 протоколов за торговлю без разрешительных документов. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора оштрафовали троих граждан за реализацию продукции животного происхождения без сопроводительных документов. Подобные рейды будут проводиться на регулярной основе», - сказал Александр Сашенков.



Он также добавил, что данные граждане вызваны в администрацию Петропавловска на заседание Административной комиссии, где в соответствии со статьей 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях» им будет назначен штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Максимальная сумма назначенных штрафов может вырасти в разы – все зависит от того, совершено нарушение в первый раз или повторно.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.