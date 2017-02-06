Начался прием заявок на конкурс иллюстраций на стихотворения и прозу «Каждый способен творить»

06.02.2017 17:16:01 (GMT+12)
Школьников Петропавловска приглашают принять участие в городском творческом конкурсе иллюстраций. Представить свои работы по теме «Каждый способен творить» могут ребята в возрасте от 12 до 18 лет.
Заявки на участие принимаются до 14 марта, по эл. адресу Sovet.pkgo@mail.ru, в доме творчества «Юность» (ул. Океанская, 125, каб.10) или по факсу 24-03-20.
На конкурс школьники представляют творческие работы в трех направлениях: фото, видео, живопись. «Фотоиллюстрации» - представление произведения посредством фоторепортажа (серии фотографий, передающих смысл произведения); «Видеоиллюстрации» - представление произведения посредством видеоролика (за основу ролика берется сюжет произведения); «Зарисовки» - представление произведения посредством художественной зарисовки отражающей мысль произведения.
После окончания приема заявок, состоится гала-концерт и награждение участников конкурса. Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 24-06-46.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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