Специализированной пожарно-спасательной части – 27 лет

06.02.2017 17:16:18 (GMT+12)

6 февраля сотрудники специализированной пожарно-спасательной части отмечают День образования своего подразделения. Часть была создана 27 лет назад, 6 февраля 1990 года после катастрофического землетрясения в республике Армения. Тогда Постановлением совета министров было решено создать региональные специализированные отряды военизированной пожарной охраны МВД СССР. Подразделение получило название Региональный специализированный отряд. В 2002 году пожарное подразделение вошло в состав МЧС России, а позже стало именоваться специализированной пожарно-спасательной частью (СПСЧ).



Сегодня СПСЧ по праву считается одной из лучших частей в России. Здесь есть кинологическая, медицинская, химическая, водолазная службы, служба спасателей и радиационной безопасности. В штатном режиме сотрудники части выполняют задачи по охране населения от пожаров. Причем они тушат пожары не только на территории краевой столицы, но и привлекаются для ликвидации крупных природных пожаров, а также различного рода ЧС.



К примеру, спасатели подразделения привлекались к ликвидации последствий катастрофического землетрясения в 1995 году в мае в г. Нефтегорск. В 2006 году группа спасателей выезжала на ликвидацию последствий землетрясения в поселке Тиличики.



Личный состав СПСЧ почти в полном составе принимал участие в ликвидации последствий пожара на военных складах Министерства обороны 1 октября 2005 года. Отголоски взрывов тогда были слышны даже в Петропавловске-Камчатском, на расстоянии около 80 км.



Участвовали огнеборцы и в ликвидации утечки аммиака на аварийном судне Томи-Мару у причала морского рыбного порта, который расположен в самом центре Петропавловска.



В 2013 году несколько десятков спасателей СПСЧ более месяца провели в командировке, где оказывали помощь жителям Амурской области и Хабаровского края, пострадавшим от мощного паводка на Дальнем Востоке. В 2014 году сотрудники подразделения принимали участие в ликвидации последствий паводка в Пенжинском районе Камчатского края.



В августе 2016 года спасатели в течение месяца ликвидировали последствия паводка в Приморском крае: откачивали воду из колодцев, подвалов, сушили тепловыми пушками дома, восстанавливали разрушенные паводком мосты, оказывали адресную помощь населению, а также психологическую помощь.



За последние несколько лет парк техники части значительно увеличился и обновился: появились автоцистерны улучшенной комплектации, трехтонный кран-манипулятор на базе «Камаза», пожарно-спасательный автомобиль с медицинским модулем, 7 комплектов для дегазации для работы химической службы, катер, 2 лодки с подвесными моторами для водолазной службы, беспилотные летательные аппараты, пожарный робот и многое другое. Современная техника значительно облегчает работу пожарных и спасателей и позволяет оказывать помощь людям на более профессиональном уровне.



По итогам 2016 года специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю признана лучшей в России. Это уже не первое признание профессионализма сотрудников СПСЧ. За 26 лет своего существования часть не единожды становилась лучшей как среди пожарно-спасательных подразделений Дальнего Востока, так и по всей России.

Руководство Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поздравляет всех сотрудников и ветеранов СПСЧ с годовщиной образования и желает им крепкого здоровья, жизненной удачи, сухих рукавов и чтобы все тревоги были только учебными!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.