Спасатели сдают нормативы ГТО

06.02.2017 17:16:18 (GMT+12)

Личный состав Камчатского спасательного центра принял участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»



В минувшие выходные в г. Елизово прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В данном фестивали приняли участие и сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.



Спасателям, которые решили пройти испытания и получить знак ГТО, предстояло продемонстрировать следующие спортивные навыки: прыжок в длину с места, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание на высокой перекладине (для мужчин) и на низкой перекладине (для женщин), отжимание и пресс, а также пройти ещё один тест – бег на лыжах. В беге на лыжах лучший результат показал водитель–спасатель Камчатского спасательного центра Александр Шмелёв – он прибыл к финишу первым. Остальные спасатели также показали отличные результаты – во всех дисциплинах все сотрудники МЧС России, которые приняли участие в сдаче нормативов, пока претендуют на «золотые значки» ГТО.



2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны, поэтому камчатские спасатели в рамках проведения Года ГО дружно приняли решение сдавать нормы ГТО. В минувшие выходные прошла сдача только части нормативов. Спасателям и остальным желающим сдать нормативы по ГТО предстоит еще ряд испытаний – это легкая атлетика, плавание, стрельба из пневматической винтовки и т д.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Камчатском Спасательном центре МЧС России.