Пенсионный фонд проведет прием населения в п.Авача

06.02.2017 16:49:42 (GMT+12)

Завтра, 7 февраля, с 10-00 до 13-00 ч. автобус мобильной клиентской службы (МКС) Пенсионного фонда РФ будет вести прием земляков в поселке Авача (конечная остановка автобуса).



Передвижная клиентская служба работает по принципу «одного окна», где пенсионеры смогут получить консультацию по всем интересующим вопросам пенсионной тематики. Специалисты ПФР могут проконсультировать по вопросам назначения, перерасчета пенсий, перевода на другой вид пенсии, смены способа доставки пенсии, по вопросам материнского (семейного) капитала и т.п.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ОПФР.

