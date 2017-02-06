Активисты Народного фронта изучают проблемы обращения с бытовыми отходами на Камчатке

06.02.2017 16:49:40 (GMT+12)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Камчатском крае проверяют места скопления твердых коммунальных отходов, расположенные на придомовых территориях Петропавловска-Камчатского, Елизово, а также в районе Усть-Камчатск.



«Данный мониторинг является частью большой экологической программы ОНФ, приуроченной к Году экологии. Наша задача – оценить состояние существующей инфраструктуры, обозначить недостатки и выработать предложения, направленные на их устранение», – рассказал представитель регионального отделения ОНФ Андрей Юрьев.



По его словам, одной из проблем в населенных пунктах Усть-Камчатского района является несвоевременный вывоз мусора. В районном центре причина этой ситуации заключается в нехватке специального транспорта: из двух имеющихся машин одна регулярно выходит из строя. Ее наладка из-за отсутствия денежных средств и запчастей может длиться месяцами, а оставшаяся единица с объемом работы не справляется.



Юрьев считает, что для наведения порядка необходимо разработать новый план-график содержания территории, согласно которому уборка поселения должна производиться ежедневно. Он рассказал, как из-за постоянных ветров легкий мусор разлетается по всему поселку и за его пределами, и следы жизнедеятельности человека можно обнаружить в глубокой тундре.



«Ограждения площадок могли бы исправить ситуацию, но их нет. Их намеренно убирают на зимний период, чтобы не создавать помех в снегоочистке. В целом требуется более современный подход к организации мест накопления отходов. Это касается и вывоза мусора. Сегодня этими работами занимается один человек – водитель мусоровоза. Это тяжелый труд – не удивительно, что к его работе много замечаний. Нужно создать комплексную бригаду из двух-трех человек, которая будет заниматься содержанием мусорных площадок», – считает активист Народного фронта.



В Усть-Камчатске при наличии такого количества проблем вопрос раздельного сбора отходов I-IV классов опасности не стоит. В Елизово под давлением Народного фронта и прокуратуры управляющие компании стали оборудовать специальные места. Сегодня по сравнению с осенью 2016 г., когда на весь город приходилось всего два бункерных контейнера, ситуация начала исправляться.



«Сегодня основной проблемой елизовского поселения является несоответствие мест накопления отходов требованиям СанПиН. Чаще всего площадки не имеют навесов и бордюров, в ряде случаев контейнеры установлены прямо на землю, что является грубейшим нарушением», – рассказал член региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Юрий Николаев.



По словам общественника, на одной бетонной площадке могут располагаться до 10-12 контейнеров при норме 5 единиц. Он отметил, что такая скученность нарушает требование о допустимом расстоянии между жилым домом и мусорной площадкой, которое должно составлять не менее 20 м, но не более 100 м.

В Петропавловске-Камчатском наряду с замечаниями к состоянию мест накопления отходов: отсутствию крыш, непроницаемых оснований, плохому техническому состоянию контейнеров и ограждений, можно добавить крайне нежелательное соседство мусорных площадок с объектами детской досуговой инфраструктуры, как, например, между домами 6 и 8 на проспекте 50 лет Октября. Там детскую площадку от мусорной отделяет не более 10 метров.



По итогам мониторинга будет подготовлено информационное письмо в адрес местных администраций, а также в агентство по обращению с отходами Камчатского края.



Представители ОНФ также напомнили, что в Год экологии каждый житель России может принять участие в экологическом проекте Народного фронта «Генеральная уборка». В его рамках действует открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», расположенный по адресу kartasvalok.ru.



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