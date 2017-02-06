Камчатский филиал ПАО СК «Росгосстрах» предупрежден о недопустимости нарушения трудового законодательства

06.02.2017 16:49:38 (GMT+12)

В ходе внеплановой проверки ПАО СК «Росгосстрах», которая проводилась по месту нахождения камчатского филиала страховой компании, государственным инспектором труда было установлено, что работодателем были допущены нарушения требований ст. 140 ТК РФ («Сроки расчета при увольнении»).



Так, работодатель несвоевременно произвел выплату окончательного расчета (в том числе компенсации за неиспользованный отпуск) нескольким уволенным работникам.



По результатам проверки филиалу страховой компании было выдано обязательное для исполнения предписание, требующее обеспечить недопущение нарушения трудового законодательства.



Кроме того, Государственной инспекцией труда в Камчатском крае были вынесены постановления о привлечении ПАО СК «Росгосстрах» к административной ответственности в виде предупреждения. На момент публикации постановления вступили в законную силу.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.