Камчатская таможня предоставляет государственную услугу по информированию и консультированию

06.02.2017 16:49:36 (GMT+12)

Камчатская таможня оказывает государственную услугу по информированию о правовых актах в области таможенного дела и консультированию по вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. Услуга предоставляется всем заинтересованным гражданам и организациям бесплатно.



В 2016 году Камчатской таможней была предоставлена государственная услуга по консультированию по 35 обращениям граждан и юридических лиц, по 6 обращениям - письменная консультация и 29 устных консультаций.



Практика показывает, что наиболее востребована данная услуга у граждан. Граждан интересуют особенности перемещения через таможенную границу отдельных товаров для личного пользования: денежных средств, лекарств, рыбопродукции и морепродукции, объектов флоры и фауны. Актуальным вопросом остаётся пересылка таких товаров в почтовых отправлениях.



Часто граждане обращаются для получения консультации по вопросам получения паспортов транспортных средств и паспортов самоходных машин, выдачи таможней дубликатов данных документов, внесения изменений в указанные паспорта.



В условиях дальнейшей интеграции стран в рамках Евразийского экономического союза актуальность приобретает вопрос о порядке получения гражданами паспортов транспортных средств на автомобили, ввозимые из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.



Организации проявляют заинтересованность в вопросах взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза, особенностях совершения таможенных операций в отношении морских судов, перемещаемых через таможенную границу. В условиях реализации проекта ТОСЭР «Камчатка» поступают вопросы об организации зон таможенного контроля на участках ТОСЭР, о возможности помещения тех или иных товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.



Для получения услуги граждане и организации могут обратиться в Камчатскую таможню любым доступным способом: устно, оставив обращение в накопительном ящике для корреспонденции, расположенном при входе в Камчатскую таможню (адрес: 683031, Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса 35), либо направив обращение почтовой связью или по электронной почте admcust2@mail.ru, pravokam@rambler.ru.



Для информирования и консультирования в таможне установлен следующий график работы:

Понедельник 08.00 до 15.30

Вторник 14.00 до 20.00

Среда 14.00 до 16.30

Четверг 14.00 до 20.00

Пятница 08.00 до 15.30

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота, воскресенье выходной день.



Более подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить на интернет-сайте Дальневосточного таможенного управления http://dvtu.customs.ru на странице Камчатской таможни либо по автоинформатору (4152) 252-429.



Татьяна ЛЕСИНА, пресс-секретарь Камчатской таможни.