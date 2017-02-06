Почти 200 тысяч туристов посетили Камчатку в 2016 году

06.02.2017 16:57:33 (GMT+12)

В 2016 году Камчатку посетили более 198,5 тысячи туристов, что почти на 15 тысяч человек больше, чем в позапрошлом году. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти за прошлый год.



По его словам, с 2014 года на Камчатке произошло изменение формирования туристических потоков, в частности в целом снизился поток иностранных туристов, но при этом увеличился как внутрироссийский, так и внутрикамчатский туризм.



«В 2015 году мы фиксировали увеличение туристического потока до 180 тысяч человек, в 2016 году он составил почти 200 тысяч человек. Иностранных туристов в 2015 году побывало на Камчатке чуть больше 14 тысяч, в 2016 году – более 16,5 тысяч человек. При этом внутренний поток, состоящий из нашего внутрироссийского и внутрикамчатского, в 15-м году составлял почти 170 тысяч, в прошлом году – более 180 тысяч человек», - рассказал Геворк Шхиян.



Руководитель агентства отметил, что туристическая отрасль Камчатского края сегодня включает: 63 туристических оператора, 208 компаний-турагентов, 104 единицы коллективных средств размещения (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха), 180 пунктов общественного питания, единовременная вместимость коллективных средств размещения – 3700 койко-мест. Всего в туротрасли региона сегодня работают почти 5100 человек.



«Чем руководствуется агентство в своей работе. Прежде всего, это программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Она была принята и утверждена постановлением Правительства Камчатского края в 2013 году. Участниками этой программы помимо нас также являются министерство земельных и имущественных отношений Камчатского края, министерство строительства Камчатского края», - сказал Геворк Шхиян.



Он напомнил, что в функции агентства по туризму входят создание и развитие туристской инфраструктуры; продвижение туристского продукта; популяризация отдельных видов туризма; совершенствование информационного обслуживания туристов; повышение качества туристских услуг; государственная поддержка развития социального туризма; осуществление международных и межрегиональных связей; развитие круизного судоходства на территории Камчатского края и организация авиационных чартеров.



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате общественных слушаний, принять участие в которых могли все желающие. Доклад агентства по туризму и внешним связям завершил серию отчётов ИОГВ региона за прошлый год.



ПОРЯДКА 95 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА КАМЧАТКЕ



В 2016 году на создание и развитие туристической инфраструктуры Камчатки потрачено 95 млн рублей. Об этом сообщил руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Геворк Шхиян в ходе публичного отчёта о деятельности исполнительных органов государственной власти за прошлый год.



«Что касается создания инфраструктуры, то мы приняли участие в реализации инвестиционной программы. На эти цели в 2016 году направлено свыше 80 млн рублей. Муниципальным образованиям на создание туристской инфраструктуры выделено свыше 5,5 млн рублей субсидий. В создание информационной туристской навигации и расширение визит-центров на Камчатке вложено более 8 млн рублей. Также агентством осуществлялось сопровождение и реализация инвестиционных проектов», - сказал Геворк Шхиян.



Он отметил, что данные средства направлены на строительство гостиниц, создание туробъектов и зон отдыха, установку баннеров, стендов и указателей.



«Так, в 2016 году состоялось открытие гостиницы «Витус Беринг» в селе Никольское, получена государственная экспертиза на проектную документацию реконструкции гостиницы «Эльгай» в Палане, оборудована аллея «Первый отряд космонавтов» в посёлке Вулканный, подготовлен проект для создания историко-этнокультурного центра «Большерецкий острог». Также мы начали работы по обустройству зоны у подножия вулкана Вачкажец, провели обустройство площадки въезда в село Эссо для организованных и самодеятельных туристов. Кроме того, деньги были направлены на функционирование визит-центра «Халактырский пляж», установку туристских указателей и изготовление туристских стендов», - рассказал руководитель агентства.



Ещё 15 млн рублей в 2016 году было направлено на популяризацию отдельных видов туризма на Камчатке. При участии агентства были проведены гонка на собачьих упряжках «Елизовский спринт», конкурс полевых поваров «Золотой котелок», Чемпионат России по лыжному туризму, праздник Камчатского края «День вулкана».



«Также вместе с министерством культуры Камчатского края мы проводим Недели культуры и туризма, которые практически завершают летний сезон. В рамках этой недели проводится краевой фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!», краевое мероприятие «Камчатский Арбат», международный форум «Эколого-познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке». Он проводится у нас раз в три года. В прошлом году нам удалось собрать на этот форум практически всех дипломатических представителей Дальнего Востока, причём в ранге не менее чем генеральные консулы. То есть внимание к Камчатке очень большое и через них мы тоже пытаемся продвигать бренд Камчатки не только внутри России, но и по всему миру», - рассказал Геворк Шхиян.



Он добавил, что в 2016 году был проведён ряд мероприятий, направленных на помышление качества туристических услуг. В частности, модернизирован сайт www.visitkamchatka.ru, организовано проведение курсов подготовки и переподготовки инструкторов-проводников, проведён обучающий семинар для специалистов гостиничной индустрии.



Напомним, публичные отчеты о деятельности исполнительных органов государственной власти региона проводились впервые по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Мероприятия проходили в формате общественных слушаний, принять участие в которых могли все желающие. Доклад агентства по туризму и внешним связям завершил серию отчётов ИОГВ региона за прошлый год.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.







