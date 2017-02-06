Константин Слыщенко пообщался с однопартийцами

06.02.2017 16:45:15 (GMT+12)

Депутат Госдумы Константин Слыщенко в рамках региональной недели встретился с однопартийцами – членами фракций партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Камчатского края и Городской думе Петропавловск-Камчатского городского округа.



Слыщенко подвел итоги состоявшегося в конце января съезда партии «Единая Россия», подчеркнув, что по итогам работы, в стране были внедрены четыре новых проекта, самым масштабным из которых является партийный проект «Городская среда» по благоустройству малых городов России. В ходе мероприятий парламентарий поделился с единороссами своими впечатлениями о работе в новом созыве нижнего парламента, рассказал о наиболее актуальных законопроектах, которые активно обсуждаются депутатами Госдумы.



Депутат также пообещал коллегам, что его цель – плодотворно работать на территории, жители которой его избрали. Земляки могут обращаться и в его приемные, которые работают в Петропавловске и Вилючинске, а также к нему лично. Кроме того, Слыщенко в каждый свой приезд будет посещать самые отдаленные точки края. В частности, в следующий свой приезд он, по предложению депутатов краевого парламента, намерен побывать в Корякии.



