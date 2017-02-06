Константин Слыщенко провел встречи с жителями краевого центра

06.02.2017 16:42:42 (GMT+12)
Главной темой встреч с горожанами стала реализация в Камчатском крае нового партийного проекта «Городская среда». Депутат Госдумы вместе с координатором проекта в крае Вадимом Батареевым, членами фракции «Единой России» в Законодательном собрании и Городской думе пообщался с жителями избирательных округов краевого центра, объяснил им цель проекта и механизм участия в нем.
Партийцы, в частности, побывали в ТСЖ по ул. Беринга, 6, встретились с местными активистами и обсудили вопросы благоустройства придомовой инфраструктуры, а именно, - обновления детской площадки и, соответственно, территории, на которой она располагается.
Жители дома в процессе общения высказывали и другие просьбы и пожелания: что именно они хотят обустроить в своем дворе, построить или реконструировать.
Как сообщил Константин Слыщенко, в конце января текущего года в Москве прошел съезд партии «Единая Россия», на котором были приняты несколько партийных проектов, одним из которых и является «Городская среда».
«Считаю, что это очень нужный проект, потому что он позволит нам привести в порядок те междворовые территории, которые в большинстве своем лишены необходимого внимания. Мы встречаемся с жителями для того, чтобы именно они формировали заявки, чтобы именно горожане сказали нам, что им нужно в первую очередь», - сказал Слыщенко.
По его словам, чтобы сформировать общий региональный список необходимых мероприятий по проекту «Городская среда», собственникам жилья нужно провести собрания, определить, какие именно работы в их дворах нужно произвести, затем проголосовать, составить перечень дел, за которые будет отдано более 50% голосов, и предоставить его в муниципалитет.
Депутат подчеркнул, что именно от активности горожан зависит, насколько оперативно будет решен тот или иной вопрос, связанный с благоустройством городской среды.
«Финансовая помощь из бюджета страны в рамках реализации данного проекта, безусловно, придаст работе, проводимой в крае в этом направлении, дополнительный стимул, ну а те, кто сработает активнее всего, и смогут надеяться на положительный результат», - считает парламентарий.
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