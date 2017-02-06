Отморозки на тропе беспредела

06.02.2017 14:26:42 (GMT+12)
Заместитель прокурора г. Петропавловска-Камчатского Камчатского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего учащегося вечерней школы краевого центра, который вместе со своим знакомым ночью ограбил прохожего.
Полицейские установили, что в ночь с 6 на 7 ноября 2016 года компания в составе пяти молодых людей, в числе которых были ребята в возрасте 16-19 лет, находилась в районе перекрестка «Силуэт». Увидев стоящего у салона сотовой связи молодого мужчину, один из них - 18-летний студент 3 курса одного из техникумов краевого центра, предложил ограбить мужчину.
Двое из компании вообще не собирались в этом участвовать, и пошли дальше, а трое, среди которых был 16-летний учащийся вечерней школы, подошли к прохожему со спины. Двое попросили у него закурить, а третий стоял в стороне и наблюдал за происходящим.
Когда мужчина угостил ребят сигаретами и повернулся к ним спиной, чтобы идти дальше, 18-летний злоумышленник нанес сильный удар ногой по ноге мужчины, а затем, развернув его за плечо, ударил кулаком в лицо и повалил на землю. Вдвоем напавшие начали требовать у мужчины телефон, которого у него с собой не оказалось, поэтому они забрали аудиоплеер марки «Applе» стоимостью 9000 рублей, две неполные пачки сигарет и удалились.
Спустя непродолжительное время компания увидела того же прохожего на другой стороне дороги в квартале от места грабежа – в районе ЦУМа. Поскольку плеера им показалось мало, тот же инициатор предложил поискать другое ценное имущество в рюкзаке мужчины, который висел у него за спиной.
Те же двое из компании перешли дорогу и потребовали показать содержимое рюкзака. Там оказалась бутылка пива и пачка сигарет. Все это 16-летний парень положил себе в карманы, а когда стал шарить по вещам жертвы, то в заднем кармане джинсов мужчины обнаружил бумажник с 200 рублями, которые он также изъял, вернув бумажник обратно.
Поскольку и этого молодым людям показалось мало, они вдвоем стянули с прохожего куртку стоимостью более 3000 рублей.
Дважды ограбленный мужчина – 24-летний менеджер одного из банковских учреждений города, жил неподалеку. Около 3 часов ночи он вышел за продуктами, и, купив по дороге бутылку пива и сигареты, направлялся в круглосуточный магазин. После ограбления он быстро вернулся домой, сообщил в полицию о случившемся и менее чем через час полицейские задержали грабителей в районе Камчатской краевой больницы.
Несовершеннолетний обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества,
совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
Грабеж он совершил в несовершеннолетнем возрасте, в связи с этим уголовное дело выделено в отдельное производство. После вручения обвинительного заключения обвиняемому оно будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Сейчас подросток находится под присмотром родителей, но за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.
Кроме того, подросток подозревается в совершении еще ряда аналогичных преступлений, совершенных им в течение 2016 года. Расследование по этим делам еще не закончено.
Расследование уголовного дела в отношении совершеннолетнего участника и инициатора грабежа продолжается.
Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ,общественностью и правовому обеспечению
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