Следственное управления края информирует

06.02.2017 14:21:26 (GMT+12)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в
связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях.

В случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета, а всю информацию найти на сайте -  www.sledcom.ru


Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления

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