Следственное управления края информирует

06.02.2017 14:21:26 (GMT+12)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации особое внимание уделяется вопросам восстановления трудовых прав граждан, в

связи с чем следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях.



В случае, если вам не выплатили заработную плату в тех субъектах, в которых вы работали, вы вправе обратиться в следственные управления Следственного комитета, а всю информацию найти на сайте - www.sledcom.ru





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



