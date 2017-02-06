Опасные соцсети

06.02.2017 11:42:05 (GMT+12)
Накануне в полицию обратился 31-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что его избили и ограбили. В социальной сети он познакомился с девушкой из Елизова, которая пригласила мужчину в гости. Он купил спиртное, конфеты и приехал на встречу с виртуальной знакомой. В квартире, кроме девушки оказалось еще двое мужчин, которые избили потерпевшего и отобрали у него серебряную цепочку и телефон. Так как денег у жителя краевой столицы при себе не оказалось, вся компания поехала на такси к нему домой, где злоумышленники, забрали еще три с половиной тысячи рублей, после чего уехали.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемых, которыми оказались ранее судимые 38-ми и 22-летний граждане, не имеющие постоянного места регистрации проживания, а также 25-летняя жительница города Елизово.
В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Отметим, что санкцией данной статьи, в частности, предусмотрено до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
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