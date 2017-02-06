Осторожно, мошенники!

06.02.2017 11:37:55 (GMT+12)

В полицию 3 февраля с заявлением о мошенничестве обратились двое жителей полуострова. Таксист из Петропавловска-Камчатского пополнил счета телефонный баланс четырех абонентских номеров, неработающий елизовчанин «купил» запчасти.



Около 21:00 водителю такси поступила заявка о вызове на ул. Партизанская, в Петропавловске-Камчатском.

Связавшийся с ним по телефону клиент представился сотрудником полиции, попросил купить продукты и спиртное и пополнить баланс на нескольких абонентских номерах. Доехав до ближайшего магазина, водитель уточнил, что именно он должен купить и нам какие номера перечислить деньги.

Клиент объяснил, что покупать уже ничего не надо, необходимо только перевести деньги на четыре телефонных номера. Выполнив просьбу «клиента», обещавшего вернуть деньги, таксист подъехал к зданию городского Управления МВД. После того, как лже-полицейский перестал отвечать на его звонки,

58-летний водитель понял, что его обманули, и пошел в дежурную часть писать заявление.

Четыре тысячи рублей потерпевший перевел на номера телефонов, зарегистрированные в Краснодарском крае.



В этот же день в ОМВД России по Елизовскому району поступило заявление от 30-летнего мужчины, который в качестве предоплаты перечислил «продавцу» более 80 тысяч рублей.

31 января около елизовчанин нашел на сайте: japancar insearch.ru объявление о продаже автозапчастей на автомобиль «Suzuki Escudo».

В ходе последующей переписки покупатель и продавец достигли договоренности об условиях сделки.

Покупатель посредством программы «Сбербанк Онлайн» отправил на счет неизвестного ему человека 81 300 рублей.



Полиция еще раз призывает камчатцев быть предельно бдительными в общении с незнакомцами.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

